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Деловые мероприятия туристского форума VISIT ALTAI начались в Барнауле - РИА Новости, 25.11.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
14:33 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/altay-1985585441.html
Деловые мероприятия туристского форума VISIT ALTAI начались в Барнауле
Деловые мероприятия туристского форума VISIT ALTAI начались в Барнауле - РИА Новости, 25.11.2024
Деловые мероприятия туристского форума VISIT ALTAI начались в Барнауле
Деловые мероприятия XII Международного туристского форума VISIT ALTAI начались в Барнауле, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:33
2024-11-25T14:33
алтайский край
алтайский край
барнаул
иркутск
виктор томенко
сангаджи тарбаев
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БАРНАУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Деловые мероприятия XII Международного туристского форума VISIT ALTAI начались в Барнауле, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. "Сегодня в столице Алтайского края начали свою работу площадки деловых мероприятий XII Международного туристского форума VISIT ALTAI. В барнаульском центре "Мой бизнес" проходит Сибирский съезд экскурсоводов и инструкторов-проводников, участниками которого очно и в формате ВКС стали более 100 представителей профессионального сообщества. Среди присутствующих лично – члены делегации из Бурятии и Иркутской области", - говорится в сообщении. Форум организовали краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский информационный центр региона. Гостей торжественно приветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поблагодарил их за вклад в развитие туризма. Губернатор отметил, что уже на протяжении 12 лет на форуме VISIT ALTAI обсуждаются важные вопросы, происходит обмен опытом и готовятся необходимые решения для дальнейшего развития отрасли. Видео-приветствие участников VISIT ALTAI-2024 прозвучало от председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева. Он подчеркнул высокий уровень развития туриндустрии Алтайского края. По его словам, опыт региона можно масштабировать на федеральный уровень. "В течение дня участники мероприятия обсудили вопросы организации обучения, подготовки и аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников. Во втором блоке форума презентовали кейсы от практикующих экскурсоводов Сибири. Спикеры из Улан-Уде, Иркутска, Москвы, Барнаула и Белокурихи поделились опытом создания межрегиональных маршрутов и работы с разными категориями туристов, обсудили "стратегию гида" - путь личного бренда и работу в команде, поговорили о возможностях Байкальской школы туризма, узнали, как через экскурсионный туризм повысить чувство привязанности горожан к своим городам", - отмечает пресс-служба. Вечерний блок форума посвящен промышленному туризму. На примере Алтайского края и Кемеровской области эксперты демонстрируют роль производственных предприятий в развитии регионального туризма. Форум VISIT ALTAI-2024 продлится до 27 ноября. В программе – туристский креатон, практические кейсы, экскурсионный практикум, круглые столы, конференции, мастер-классы и конкурс студенческих проектов в сфере туризма.
https://ria.ru/20241114/tomenko-1983676909.html
https://ria.ru/20241107/altay-1982356550.html
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алтайский край, барнаул, иркутск, виктор томенко, сангаджи тарбаев
Алтайский край, Алтайский край, Барнаул, Иркутск, Виктор Томенко, Сангаджи Тарбаев
Деловые мероприятия туристского форума VISIT ALTAI начались в Барнауле

В Барнауле начались деловые мероприятия туристского форума VISIT ALTAI

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБарнаул
Барнаул - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Деловые мероприятия XII Международного туристского форума VISIT ALTAI начались в Барнауле, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
"Сегодня в столице Алтайского края начали свою работу площадки деловых мероприятий XII Международного туристского форума VISIT ALTAI. В барнаульском центре "Мой бизнес" проходит Сибирский съезд экскурсоводов и инструкторов-проводников, участниками которого очно и в формате ВКС стали более 100 представителей профессионального сообщества. Среди присутствующих лично – члены делегации из Бурятии и Иркутской области", - говорится в сообщении.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Тысяча обращений поступила на "прямую линию" с губернатором Алтайского края
14 ноября, 10:25
Форум организовали краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский информационный центр региона. Гостей торжественно приветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поблагодарил их за вклад в развитие туризма. Губернатор отметил, что уже на протяжении 12 лет на форуме VISIT ALTAI обсуждаются важные вопросы, происходит обмен опытом и готовятся необходимые решения для дальнейшего развития отрасли.
Видео-приветствие участников VISIT ALTAI-2024 прозвучало от председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева. Он подчеркнул высокий уровень развития туриндустрии Алтайского края. По его словам, опыт региона можно масштабировать на федеральный уровень.
"В течение дня участники мероприятия обсудили вопросы организации обучения, подготовки и аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников. Во втором блоке форума презентовали кейсы от практикующих экскурсоводов Сибири. Спикеры из Улан-Уде, Иркутска, Москвы, Барнаула и Белокурихи поделились опытом создания межрегиональных маршрутов и работы с разными категориями туристов, обсудили "стратегию гида" - путь личного бренда и работу в команде, поговорили о возможностях Байкальской школы туризма, узнали, как через экскурсионный туризм повысить чувство привязанности горожан к своим городам", - отмечает пресс-служба.
Вечерний блок форума посвящен промышленному туризму. На примере Алтайского края и Кемеровской области эксперты демонстрируют роль производственных предприятий в развитии регионального туризма.
Форум VISIT ALTAI-2024 продлится до 27 ноября. В программе – туристский креатон, практические кейсы, экскурсионный практикум, круглые столы, конференции, мастер-классы и конкурс студенческих проектов в сфере туризма.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Томенко провел заседание совета ассоциации "Сибирское соглашение"
7 ноября, 09:31
 
Алтайский крайАлтайский крайБарнаулИркутскВиктор ТоменкоСангаджи Тарбаев
 
 
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