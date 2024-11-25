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ЦАР поблагодарила Россию за помощь в снятии эмбарго на экспорт алмазов - РИА Новости, 25.11.2024
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13:36 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/almazy-1985573813.html
ЦАР поблагодарила Россию за помощь в снятии эмбарго на экспорт алмазов
ЦАР поблагодарила Россию за помощь в снятии эмбарго на экспорт алмазов - РИА Новости, 25.11.2024
ЦАР поблагодарила Россию за помощь в снятии эмбарго на экспорт алмазов
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное РФ содействие в снятии эмбарго на экспорт алмазов на заседании... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:36
2024-11-25T13:36
россия
цар
банги
фостен-арканж туадера
владимир путин
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное РФ содействие в снятии эмбарго на экспорт алмазов на заседании Кимберлийского процесса, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Банги. "Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера направил благодарственное послание на имя президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с оказанным нашей страной содействием в снятии эмбарго на экспорт алмазов на пленарном заседании Кимберлийского процесса 15 ноября в Дубае", - говорится в сообщении. В посольстве добавили, что Туадера отметил особую роль министра финансов РФ Антона Силуанова, сотрудников Минфина РФ и российских экспертов, работающих на центральноафриканской земле. "Снятие ограничений на торговлю драгоценными камнями создаст благоприятные условия для стабильного экономического развития ЦАР и обеспечит повышение уровня жизни населения", - добавляется в сообщении.
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россия, цар, банги, фостен-арканж туадера, владимир путин, антон силуанов, экономика
Россия, ЦАР, Банги, Фостен-Арканж Туадера, Владимир Путин, Антон Силуанов, Экономика
ЦАР поблагодарила Россию за помощь в снятии эмбарго на экспорт алмазов

Туадера поблагодарил Путина за содействие в снятии эмбарго на экспорт алмазов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное РФ содействие в снятии эмбарго на экспорт алмазов на заседании Кимберлийского процесса, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Банги.
«
"Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера направил благодарственное послание на имя президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с оказанным нашей страной содействием в снятии эмбарго на экспорт алмазов на пленарном заседании Кимберлийского процесса 15 ноября в Дубае", - говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что Туадера отметил особую роль министра финансов РФ Антона Силуанова, сотрудников Минфина РФ и российских экспертов, работающих на центральноафриканской земле.
"Снятие ограничений на торговлю драгоценными камнями создаст благоприятные условия для стабильного экономического развития ЦАР и обеспечит повышение уровня жизни населения", - добавляется в сообщении.
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РоссияЦАРБангиФостен-Арканж ТуадераВладимир ПутинАнтон СилуановЭкономика
 
 
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