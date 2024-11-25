https://ria.ru/20241125/almazy-1985573813.html

ЦАР поблагодарила Россию за помощь в снятии эмбарго на экспорт алмазов

ЦАР поблагодарила Россию за помощь в снятии эмбарго на экспорт алмазов - РИА Новости, 25.11.2024

ЦАР поблагодарила Россию за помощь в снятии эмбарго на экспорт алмазов

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное РФ содействие в снятии эмбарго на экспорт алмазов на заседании... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:36

2024-11-25T13:36

2024-11-25T13:36

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цар

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фостен-арканж туадера

владимир путин

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экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное РФ содействие в снятии эмбарго на экспорт алмазов на заседании Кимберлийского процесса, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Банги. "Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера направил благодарственное послание на имя президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с оказанным нашей страной содействием в снятии эмбарго на экспорт алмазов на пленарном заседании Кимберлийского процесса 15 ноября в Дубае", - говорится в сообщении. В посольстве добавили, что Туадера отметил особую роль министра финансов РФ Антона Силуанова, сотрудников Минфина РФ и российских экспертов, работающих на центральноафриканской земле. "Снятие ограничений на торговлю драгоценными камнями создаст благоприятные условия для стабильного экономического развития ЦАР и обеспечит повышение уровня жизни населения", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241109/tsar-1982832767.html

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Ольга Фомченкова

россия, цар, банги, фостен-арканж туадера, владимир путин, антон силуанов, экономика