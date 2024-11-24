Просьба Зеленского к Западу вызвала недоумение в Британии
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительные системы ПВО вызвала недоумение у читателей британской газеты Telegraph.
Как отмечает издание, негодование главы киевского режима вызвано невозможностью перехватывать российские беспилотники.
"Вменяемость этого лидера настолько под вопросом, что я удивляюсь, как другие страны помогают ему поддерживать свое существование, продолжая конфликт", — заявил Eunice Theaker.
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"Дайте, дайте, дайте ... Вот и всё, что говорит этот зеленый гоблин", — возмутился penelope pitstop.
"Мы потратили достаточно денег британских налогоплательщиков на Украину. И что? — Ничего!" — написал Robert Knapman.
"Британские налогоплательщики выбрасывают огромные деньги на ветер ради этого затянувшегося конфликта. Тем временем пенсионеры живут в условиях нехватки топлива и умирают от холода", — вознегодовал Thoroughly Debunked.
"Когда уже Зеленский поумнеет? Ему больше нечего отдавать, и во всем мире нет желающих продолжать этот бессмысленный конфликт. Время мирных переговоров", — призвал Peter Salt.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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