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Просьба Зеленского к Западу вызвала недоумение в Британии - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/zelenskiy-1985451999.html
Просьба Зеленского к Западу вызвала недоумение в Британии
Просьба Зеленского к Западу вызвала недоумение в Британии - РИА Новости, 24.11.2024
Просьба Зеленского к Западу вызвала недоумение в Британии
Просьба Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительные системы ПВО вызвала недоумение у читателей британской газеты Telegraph. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:51
2024-11-24T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
москва
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительные системы ПВО вызвала недоумение у читателей британской газеты Telegraph.Как отмечает издание, негодование главы киевского режима вызвано невозможностью перехватывать российские беспилотники."Вменяемость этого лидера настолько под вопросом, что я удивляюсь, как другие страны помогают ему поддерживать свое существование, продолжая конфликт", — заявил Eunice Theaker."Дайте, дайте, дайте ... Вот и всё, что говорит этот зеленый гоблин", — возмутился penelope pitstop."Мы потратили достаточно денег британских налогоплательщиков на Украину. И что? — Ничего!" — написал Robert Knapman."Британские налогоплательщики выбрасывают огромные деньги на ветер ради этого затянувшегося конфликта. Тем временем пенсионеры живут в условиях нехватки топлива и умирают от холода", — вознегодовал Thoroughly Debunked."Когда уже Зеленский поумнеет? Ему больше нечего отдавать, и во всем мире нет желающих продолжать этот бессмысленный конфликт. Время мирных переговоров", — призвал Peter Salt.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241124/frantsiya-1985420927.html
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в мире, великобритания, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, москва, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО

Просьба Зеленского к Западу вызвала недоумение в Британии

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского предоставить Украине дополнительные системы ПВО вызвала недоумение у читателей британской газеты Telegraph.
Как отмечает издание, негодование главы киевского режима вызвано невозможностью перехватывать российские беспилотники.
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
На Украине раскрыли, почему Франция не побоялась разрешить бить по России
Вчера, 10:24
"Вменяемость этого лидера настолько под вопросом, что я удивляюсь, как другие страны помогают ему поддерживать свое существование, продолжая конфликт", — заявил Eunice Theaker.
«
"Дайте, дайте, дайте ... Вот и всё, что говорит этот зеленый гоблин", — возмутился penelope pitstop.
"Мы потратили достаточно денег британских налогоплательщиков на Украину. И что? — Ничего!" — написал Robert Knapman.
"Британские налогоплательщики выбрасывают огромные деньги на ветер ради этого затянувшегося конфликта. Тем временем пенсионеры живут в условиях нехватки топлива и умирают от холода", — вознегодовал Thoroughly Debunked.
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
На Украине раскрыли, почему Франция не побоялась разрешить бить по России
Вчера, 10:24
"Когда уже Зеленский поумнеет? Ему больше нечего отдавать, и во всем мире нет желающих продолжать этот бессмысленный конфликт. Время мирных переговоров", — призвал Peter Salt.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
На Западе резко высказались о Зеленском и о том, как он пришел во власть
Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМоскваВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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