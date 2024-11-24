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В Крыму объяснили, почему Зеленский начал торговаться - РИА Новости, 24.11.2024
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15:57 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/zelenskiy-1985447412.html
В Крыму объяснили, почему Зеленский начал торговаться
В Крыму объяснили, почему Зеленский начал торговаться - РИА Новости, 24.11.2024
В Крыму объяснили, почему Зеленский начал торговаться
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский напуган перспективой потери западных союзников, поэтому начал торговаться, но... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:57
2024-11-24T15:57
в мире
владимир зеленский
владимир константинов
республика крым
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский напуган перспективой потери западных союзников, поэтому начал торговаться, но Россию не устроит "корявый мир". Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от новоизбранного президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию конфликта с Россией, надеясь получить их в январе 2025 года. При этом Зеленский заявил, что одной из причин неукомплектованности подразделений ВСУ остается замедленность поставок помощи, которую Киеву оказывает Запад "Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ", - сказал Константинов РИА Новости. При этом, по его мнению, Зеленский неспособен на прекращение украинского конфликта и заключения стабильного мира. "А корявый мир нам не нужен. Нам нужна стабильность на наших границах. А стабильность и Зеленский несовместимы", - добавил Константинов.
https://ria.ru/20241124/zelenskiy-1985432019.html
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в мире, владимир зеленский, владимир константинов, республика крым, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Республика Крым, Украина, Россия
В Крыму объяснили, почему Зеленский начал торговаться

Глава парламента Крыма заявил, что Зеленский боится потери союзников

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский напуган перспективой потери западных союзников, поэтому начал торговаться, но Россию не устроит "корявый мир".
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от новоизбранного президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию конфликта с Россией, надеясь получить их в январе 2025 года. При этом Зеленский заявил, что одной из причин неукомплектованности подразделений ВСУ остается замедленность поставок помощи, которую Киеву оказывает Запад
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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"Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ", - сказал Константинов РИА Новости.
При этом, по его мнению, Зеленский неспособен на прекращение украинского конфликта и заключения стабильного мира.
"А корявый мир нам не нужен. Нам нужна стабильность на наших границах. А стабильность и Зеленский несовместимы", - добавил Константинов.
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновРеспублика КрымУкраинаРоссия
 
 
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