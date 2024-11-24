https://ria.ru/20241124/zelenskiy-1985447412.html

В Крыму объяснили, почему Зеленский начал торговаться

В Крыму объяснили, почему Зеленский начал торговаться - РИА Новости, 24.11.2024

В Крыму объяснили, почему Зеленский начал торговаться

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский напуган перспективой потери западных союзников, поэтому начал торговаться, но... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:57

2024-11-24T15:57

2024-11-24T15:57

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский напуган перспективой потери западных союзников, поэтому начал торговаться, но Россию не устроит "корявый мир". Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от новоизбранного президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию конфликта с Россией, надеясь получить их в январе 2025 года. При этом Зеленский заявил, что одной из причин неукомплектованности подразделений ВСУ остается замедленность поставок помощи, которую Киеву оказывает Запад "Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ", - сказал Константинов РИА Новости. При этом, по его мнению, Зеленский неспособен на прекращение украинского конфликта и заключения стабильного мира. "А корявый мир нам не нужен. Нам нужна стабильность на наших границах. А стабильность и Зеленский несовместимы", - добавил Константинов.

https://ria.ru/20241124/zelenskiy-1985432019.html

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в мире, владимир зеленский, владимир константинов, республика крым, украина, россия