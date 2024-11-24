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На Западе резко высказались о Зеленском и о том, как он пришел во власть - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/zelenskiy-1985432019.html
На Западе резко высказались о Зеленском и о том, как он пришел во власть
На Западе резко высказались о Зеленском и о том, как он пришел во власть - РИА Новости, 24.11.2024
На Западе резко высказались о Зеленском и о том, как он пришел во власть
Владимир Зеленский, ставший вассалом Запада, начинал как марионетка украинского олигарха Игоря Коломойского*, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:55
2024-11-24T12:55
специальная военная операция на украине
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запад
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россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, ставший вассалом Запада, начинал как марионетка украинского олигарха Игоря Коломойского*, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский — мошенник и марионетка, сегодняшний кровавый вассал западных элит, начинал как марионетка преступника", — написал он.Как отметил журналист, будущий глава киевского режима был выбран на должность президента Украины и профинансирован преступником.На Украине бизнесмена не раз обвиняли в покровительстве Зеленскому, отмечая, что он сыграл ключевую роль в его победе на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский* стал крайне близок к киевским властям.Так, по данным местных СМИ, он получил "квоту" в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуга народа". Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.В сентябре прошлого года олигарха арестовали в Киеве. СБУ предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241124/frantsiya-1985420927.html
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в мире, запад, украина, владимир зеленский, киев, россия, верховная рада украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запад, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
На Западе резко высказались о Зеленском и о том, как он пришел во власть

Боуз: Зеленский начинал как марионетка преступника

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, ставший вассалом Запада, начинал как марионетка украинского олигарха Игоря Коломойского*, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Зеленский — мошенник и марионетка, сегодняшний кровавый вассал западных элит, начинал как марионетка преступника", — написал он.
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Как отметил журналист, будущий глава киевского режима был выбран на должность президента Украины и профинансирован преступником.
На Украине бизнесмена не раз обвиняли в покровительстве Зеленскому, отмечая, что он сыграл ключевую роль в его победе на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский* стал крайне близок к киевским властям.
Так, по данным местных СМИ, он получил "квоту" в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуга народа". Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.
В сентябре прошлого года олигарха арестовали в Киеве. СБУ предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗападУкраинаВладимир ЗеленскийКиевРоссияВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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