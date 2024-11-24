https://ria.ru/20241124/zarplaty-1985409368.html
Названы работники с наибольшим ростом зарплат в сентябре
Названы работники с наибольшим ростом зарплат в сентябре - РИА Новости, 24.11.2024
Названы работники с наибольшим ростом зарплат в сентябре
Зарплаты букмекеров и работников казино в России в сентябре выросли сильнее всего - почти вдвое за год, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T06:05
2024-11-24T06:05
2024-11-24T06:05
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c54b4e029ff3c369d868f8bc2ca674d.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Зарплаты букмекеров и работников казино в России в сентябре выросли сильнее всего - почти вдвое за год, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Так, занимающиеся организацией и проведением азартных игр и заключением пари получали в сентябре в среднем по стране почти 103 тысячи рублей против 53,6 тысячи рублей годом ранее. "В этой категории в основном представлены работники букмекерской деятельности, так как официальный игорный бизнес в России есть только на очень ограниченном количестве территорий", - прокомментировал агентству старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок. Он пояснил, что такие зарплаты в этой сфере связаны с очень высокими темпами роста выручки таких компаний. Это, в свою очередь, может быть связано с ростом доходов населения и с обелением букмекерского бизнеса. Статистика также подтверждает рост финансовых показателей букмекеров: в частности, в Центральном федеральном округе за январь-август их прибыль выросла в 3,4 раза - до 61,1 миллиарда рублей с 18,2 миллиарда годом ранее. На втором месте по росту зарплат в первый месяц осени расположились брокеры и сотрудники бирж: их вознаграждение за год увеличилось в среднем в 1,6 раза - до 209,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкают переводчики, чей заработок вырос в 1,5 раза - до 43,6 тысячи рублей. Специалисты по отделке квартир стали получать за год в 1,4 раза больше - 49,9 тысячи рублей в среднем по стране. Занятые на производстве спортивных товаров в сентябре зарабатывали 65,4 тысячи рублей, что на 38% больше прошлогоднего уровня. Кроме того, зарплаты выросли более чем на 30% еще в десяти профессиональных группах, среди которых - мастера по ремонту бытовых предметов, продавцы автозапчастей и специалисты по разведению и выращиванию рыбы. При этом у большинства занятых в России номинальные зарплаты за год выросли на 10-30%. Менее чем на 10% заработок вырос в десяти профессиональных группах, в том числе, у риелторов, детективов, рыбаков и сотрудников компаний по морским пассажирским перевозкам. В то же время зарплаты снизились у занятых в рыбном производстве (-3,5%), работников страховых компаний и НПФ (-5,2%) и дизайнеров (-17,8%).
https://ria.ru/20241119/pensiya-1984518529.html
https://ria.ru/20241118/zarplata-1984243384.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9075849a5cf3f78ca96283a6d33890ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Названы работники с наибольшим ростом зарплат в сентябре
Зарплаты букмекеров и работников казино в сентябре выросли почти вдвое за год
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Зарплаты букмекеров и работников казино в России в сентябре выросли сильнее всего - почти вдвое за год, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, занимающиеся организацией и проведением азартных игр и заключением пари получали в сентябре в среднем по стране почти 103 тысячи рублей против 53,6 тысячи рублей годом ранее. "В этой категории в основном представлены работники букмекерской деятельности, так как официальный игорный бизнес в России есть только на очень ограниченном количестве территорий", - прокомментировал агентству старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок.
Он пояснил, что такие зарплаты в этой сфере связаны с очень высокими темпами роста выручки таких компаний. Это, в свою очередь, может быть связано с ростом доходов населения и с обелением букмекерского бизнеса. Статистика также подтверждает рост финансовых показателей букмекеров: в частности, в Центральном федеральном округе за январь-август их прибыль выросла в 3,4 раза - до 61,1 миллиарда рублей с 18,2 миллиарда годом ранее.
На втором месте по росту зарплат в первый месяц осени расположились брокеры и сотрудники бирж: их вознаграждение за год увеличилось в среднем в 1,6 раза - до 209,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкают переводчики, чей заработок вырос в 1,5 раза - до 43,6 тысячи рублей. Специалисты по отделке квартир стали получать за год в 1,4 раза больше - 49,9 тысячи рублей в среднем по стране.
Занятые на производстве спортивных товаров в сентябре зарабатывали 65,4 тысячи рублей, что на 38% больше прошлогоднего уровня. Кроме того, зарплаты выросли более чем на 30% еще в десяти профессиональных группах, среди которых - мастера по ремонту бытовых предметов, продавцы автозапчастей и специалисты по разведению и выращиванию рыбы. При этом у большинства занятых в России номинальные зарплаты за год выросли на 10-30%.
Менее чем на 10% заработок вырос в десяти профессиональных группах, в том числе, у риелторов, детективов, рыбаков и сотрудников компаний по морским пассажирским перевозкам. В то же время зарплаты снизились у занятых в рыбном производстве (-3,5%), работников страховых компаний и НПФ (-5,2%) и дизайнеров (-17,8%).