https://ria.ru/20241124/zapad-1985422202.html

Песков высказался о противостоянии с Западом

Песков высказался о противостоянии с Западом - РИА Новости, 24.11.2024

Песков высказался о противостоянии с Западом

Нынешнее противостояние провоцируют западные страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T10:51

2024-11-24T10:51

2024-11-24T11:05

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нынешнее противостояние провоцируют западные страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину"Президент (РФ Владимир) Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия