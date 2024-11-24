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Песков высказался о противостоянии с Западом - РИА Новости, 24.11.2024
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10:51 24.11.2024 (обновлено: 11:05 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/zapad-1985422202.html
Песков высказался о противостоянии с Западом
Песков высказался о противостоянии с Западом - РИА Новости, 24.11.2024
Песков высказался о противостоянии с Западом
Нынешнее противостояние провоцируют западные страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:51
2024-11-24T11:05
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нынешнее противостояние провоцируют западные страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину"Президент (РФ Владимир) Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия
В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
Песков высказался о противостоянии с Западом

Песков: нынешнее противостояние провоцируют западные страны - Песков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нынешнее противостояние провоцируют западные страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину
"Президент (РФ Владимир) Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
В миреДмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссия
 
 
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