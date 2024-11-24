Песков высказался о противостоянии с Западом
Песков: нынешнее противостояние провоцируют западные страны - Песков
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нынешнее противостояние провоцируют западные страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину
"Президент (РФ Владимир) Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об утвержденной президентом обновленной ядерной доктрине России.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
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