https://ria.ru/20241124/zaderzhka-1985486932.html

Рейс Анталья-Сочи авиакомпании "Азимут" задержится из-за пожара

Рейс Анталья-Сочи авиакомпании "Азимут" задержится из-за пожара - РИА Новости, 24.11.2024

Рейс Анталья-Сочи авиакомпании "Азимут" задержится из-за пожара

Задержка рейса авиакомпании "Азимут" по маршруту Анталья-Сочи возможна до семи часов, следует из онлайн-табло, опубликованного на официальном сайте... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T23:42

2024-11-24T23:42

2024-11-24T23:42

анталья (провинция)

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

в мире

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СОЧИ, 24 ноя – РИА Новости. Задержка рейса авиакомпании "Азимут" по маршруту Анталья-Сочи возможна до семи часов, следует из онлайн-табло, опубликованного на официальном сайте международного аэропорта Сочи. Ранее авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация. Как следует из онлайн-табло на официальном сайте международного аэропорта Сочи, борт авиакомпании "Азимут" (SSJ100-9) рейсом А4-5051, вылетел из олимпийской столицы в турецкую Анталью в 19.36. Самолет по маршруту Анталья - Сочи авиакомпании "Азимут" рейсом А4-5052 (SSJ100-9), согласно табло, должен был прилететь в аэропорт российского курорта в понедельник в 00.30 мск, однако новое время прибытия борта составляет 7.20 мск с пометкой "задержан".

https://ria.ru/20241124/samolet-1985486186.html

анталья (провинция)

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анталья (провинция), сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире