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Рейс Анталья-Сочи авиакомпании "Азимут" задержится из-за пожара - РИА Новости, 24.11.2024
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23:42 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/zaderzhka-1985486932.html
Рейс Анталья-Сочи авиакомпании "Азимут" задержится из-за пожара
Рейс Анталья-Сочи авиакомпании "Азимут" задержится из-за пожара - РИА Новости, 24.11.2024
Рейс Анталья-Сочи авиакомпании "Азимут" задержится из-за пожара
Задержка рейса авиакомпании "Азимут" по маршруту Анталья-Сочи возможна до семи часов, следует из онлайн-табло, опубликованного на официальном сайте... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:42
2024-11-24T23:42
анталья (провинция)
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
в мире
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СОЧИ, 24 ноя – РИА Новости. Задержка рейса авиакомпании "Азимут" по маршруту Анталья-Сочи возможна до семи часов, следует из онлайн-табло, опубликованного на официальном сайте международного аэропорта Сочи. Ранее авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация. Как следует из онлайн-табло на официальном сайте международного аэропорта Сочи, борт авиакомпании "Азимут" (SSJ100-9) рейсом А4-5051, вылетел из олимпийской столицы в турецкую Анталью в 19.36. Самолет по маршруту Анталья - Сочи авиакомпании "Азимут" рейсом А4-5052 (SSJ100-9), согласно табло, должен был прилететь в аэропорт российского курорта в понедельник в 00.30 мск, однако новое время прибытия борта составляет 7.20 мск с пометкой "задержан".
https://ria.ru/20241124/samolet-1985486186.html
анталья (провинция)
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анталья (провинция), сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире
Анталья (провинция), Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), В мире
Рейс Анталья-Сочи авиакомпании "Азимут" задержится из-за пожара

Задержка рейс Анталья-Сочи авиакомпании "Азимут" возможна до семи часов

© AP Photo / Shakh AivazovПассажирский самолет авиакомпании "Азимут"
Пассажирский самолет авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут". Архивное фото
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СОЧИ, 24 ноя – РИА Новости. Задержка рейса авиакомпании "Азимут" по маршруту Анталья-Сочи возможна до семи часов, следует из онлайн-табло, опубликованного на официальном сайте международного аэропорта Сочи.
Ранее авиационный портал HavaSosyalMedya сообщил о пожаре, который охватил самолет российской авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи, огонь удалось потушить. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в Анталье погибших нет, сообщила Росавиация.
Как следует из онлайн-табло на официальном сайте международного аэропорта Сочи, борт авиакомпании "Азимут" (SSJ100-9) рейсом А4-5051, вылетел из олимпийской столицы в турецкую Анталью в 19.36.
Самолет по маршруту Анталья - Сочи авиакомпании "Азимут" рейсом А4-5052 (SSJ100-9), согласно табло, должен был прилететь в аэропорт российского курорта в понедельник в 00.30 мск, однако новое время прибытия борта составляет 7.20 мск с пометкой "задержан".
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Анталья (провинция)СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)В мире
 
 
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