https://ria.ru/20241124/yutub-1985408555.html
Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный
Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный - РИА Новости, 24.11.2024
Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный
Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T05:32
2024-11-24T05:32
2024-11-24T05:57
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин. Молозин 1983 года рождения, житель Полтавской области, с гипертонией второй степени был мобилизован в 152 бригаду ВСУ и отправлен в Польшу на обучение. На Украине база обучения военных располагался вблизи населенного пункта Конотоп. С его слов, служил он на должности пулеметчика, после перевода из пятого в третий батальон в противотанковый взвод. "Мы спросили у начальника штаба: "С чего? Как? Обучение какое-то?", если нас поставили уже на эту должность, он сказал: "Посмотрите в YouTube, там всё рассказывают"… сказали посмотреть СПГ-9 (СПГ-9 "Копьё" — советский станковый противотанковый гранатомет. - Прим. ред.)", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что из вооружения у него было только автомат.
https://ria.ru/20241124/nato-1985408324.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, youtube, сво, военнопленные
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, YouTube, СВО, военнопленные
Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный
Пленный Молозин: солдаты ВСУ учатся стрелять из гранатомета по видео с YouTube