https://ria.ru/20241124/yutub-1985408555.html

Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный

Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный - РИА Новости, 24.11.2024

Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный

Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T05:32

2024-11-24T05:32

2024-11-24T05:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

youtube

сво

военнопленные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин. Молозин 1983 года рождения, житель Полтавской области, с гипертонией второй степени был мобилизован в 152 бригаду ВСУ и отправлен в Польшу на обучение. На Украине база обучения военных располагался вблизи населенного пункта Конотоп. С его слов, служил он на должности пулеметчика, после перевода из пятого в третий батальон в противотанковый взвод. "Мы спросили у начальника штаба: "С чего? Как? Обучение какое-то?", если нас поставили уже на эту должность, он сказал: "Посмотрите в YouTube, там всё рассказывают"… сказали посмотреть СПГ-9 (СПГ-9 "Копьё" — советский станковый противотанковый гранатомет. - Прим. ред.)", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что из вооружения у него было только автомат.

https://ria.ru/20241124/nato-1985408324.html

https://ria.ru/20241124/bayden-1985407867.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, youtube, сво, военнопленные