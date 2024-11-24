Рейтинг@Mail.ru
Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 24.11.2024 (обновлено: 05:57 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/yutub-1985408555.html
Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный
Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный - РИА Новости, 24.11.2024
Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный
Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T05:32
2024-11-24T05:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
youtube
сво
военнопленные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин. Молозин 1983 года рождения, житель Полтавской области, с гипертонией второй степени был мобилизован в 152 бригаду ВСУ и отправлен в Польшу на обучение. На Украине база обучения военных располагался вблизи населенного пункта Конотоп. С его слов, служил он на должности пулеметчика, после перевода из пятого в третий батальон в противотанковый взвод. "Мы спросили у начальника штаба: "С чего? Как? Обучение какое-то?", если нас поставили уже на эту должность, он сказал: "Посмотрите в YouTube, там всё рассказывают"… сказали посмотреть СПГ-9 (СПГ-9 "Копьё" — советский станковый противотанковый гранатомет. - Прим. ред.)", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что из вооружения у него было только автомат.
https://ria.ru/20241124/nato-1985408324.html
https://ria.ru/20241124/bayden-1985407867.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, youtube, сво, военнопленные
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, YouTube, СВО, военнопленные
Солдаты ВСУ учатся стрелять с помощью видео с YouTube, сообщил пленный

Пленный Молозин: солдаты ВСУ учатся стрелять из гранатомета по видео с YouTube

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин.
Молозин 1983 года рождения, житель Полтавской области, с гипертонией второй степени был мобилизован в 152 бригаду ВСУ и отправлен в Польшу на обучение. На Украине база обучения военных располагался вблизи населенного пункта Конотоп.
Удар по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Для глухих". В США обратились к НАТО после удара "Орешника"
Вчера, 05:20
С его слов, служил он на должности пулеметчика, после перевода из пятого в третий батальон в противотанковый взвод.
"Мы спросили у начальника штаба: "С чего? Как? Обучение какое-то?", если нас поставили уже на эту должность, он сказал: "Посмотрите в YouTube, там всё рассказывают"… сказали посмотреть СПГ-9 (СПГ-9 "Копьё" — советский станковый противотанковый гранатомет. - Прим. ред.)", - сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что из вооружения у него было только автомат.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В США узнали о плане Байдена по Украине до прихода к власти Трампа
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныYouTubeСВОвоеннопленные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала