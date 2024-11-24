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Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Ромны
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Ромны - РИА Новости, 24.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Ромны
Взрывы прогремели в районе города Ромны в Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T03:34
2024-11-24T03:34
2024-11-24T03:34
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе города Ромны в Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Ромны, район, Сумская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской области с 00.48 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Ромны
В районе города Ромны Сумской области прогремели взрывы