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В районе Сум произошли взрывы

В районе Сум произошли взрывы - РИА Новости, 24.11.2024

В районе Сум произошли взрывы

Взрывы прогремели в районе Сум на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T03:04

2024-11-24T03:04

2024-11-24T03:05

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Сум на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Сумы, район - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской области с 00.48 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, сумы, сумская область