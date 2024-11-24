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ВСУ убили и сожгли семью мирного жителя в Селидово, заявил очевидец
ВСУ убили и сожгли семью мирного жителя в Селидово, заявил очевидец - РИА Новости, 24.11.2024
ВСУ убили и сожгли семью мирного жителя в Селидово, заявил очевидец
Украинские военные застрелили и сожгли семью мирного жителя из пяти человек в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово (ДНР), об этом РИА... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:47
2024-11-24T22:47
2024-11-24T22:47
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СЕЛИДОВО (ДНР), 24 ноя - РИА Новости. Украинские военные застрелили и сожгли семью мирного жителя из пяти человек в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово (ДНР), об этом РИА Новости рассказал очевидец происшествия. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. По словам очевидца, ВСУ убили пятерых членов семьи до того, как город был освобожден ВС РФ. "Володя остался один жив из шести человек. Вышел в туалет на улице, говорит, услышал только крик и шум какой-то. Голову вытащил - всю семью вывели из дома, расстреляли. Он успел скрыться. Ну, испугался. А следом пришел, а они уже сожженные, их спалили. Расстреляли и спалили. Пять человек. Всю семью... Володя жив остался, расстреляли жену его Ольгу, сына Ромку, внука Влада, невестку Ольгу и сваху. Их шесть, а он один остался", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что останки членов семьи закопаны прямо возле многоэтажного дома - ему и единственному выжившему в семье пришлось захоронить их прямо под обстрелами. "Закапывали мы их 29-го числа, но уже по улице Карла Маркса, возле их квартиры. Потому что выходить дальше нельзя было. Везде боевые действия, обстрелы. И собирали спаленные тела в мешочки, и возле дома помогал, закапывали. Похоронили пять человек, крестик, табличку повесили. А пока яму копали, раза четыре, раза четыре забегали в подъезд, потому что обстрел был и падало, во дворе", - сказал очевидец.
https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html
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донецкая народная республика, россия, селидово, карл маркс, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Селидово, Карл Маркс, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ убили и сожгли семью мирного жителя в Селидово, заявил очевидец
ВСУ застрелили и сожгли семью мирного жителя в Селидово в ДНР