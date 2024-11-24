https://ria.ru/20241124/vsu-1985480826.html

ВСУ убили и сожгли семью мирного жителя в Селидово, заявил очевидец

ВСУ убили и сожгли семью мирного жителя в Селидово, заявил очевидец - РИА Новости, 24.11.2024

ВСУ убили и сожгли семью мирного жителя в Селидово, заявил очевидец

Украинские военные застрелили и сожгли семью мирного жителя из пяти человек в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово (ДНР), об этом РИА... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:47

2024-11-24T22:47

2024-11-24T22:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

селидово

карл маркс

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09abef8832d341981bca4ed9a4973339.jpg

СЕЛИДОВО (ДНР), 24 ноя - РИА Новости. Украинские военные застрелили и сожгли семью мирного жителя из пяти человек в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово (ДНР), об этом РИА Новости рассказал очевидец происшествия. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. По словам очевидца, ВСУ убили пятерых членов семьи до того, как город был освобожден ВС РФ. "Володя остался один жив из шести человек. Вышел в туалет на улице, говорит, услышал только крик и шум какой-то. Голову вытащил - всю семью вывели из дома, расстреляли. Он успел скрыться. Ну, испугался. А следом пришел, а они уже сожженные, их спалили. Расстреляли и спалили. Пять человек. Всю семью... Володя жив остался, расстреляли жену его Ольгу, сына Ромку, внука Влада, невестку Ольгу и сваху. Их шесть, а он один остался", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что останки членов семьи закопаны прямо возле многоэтажного дома - ему и единственному выжившему в семье пришлось захоронить их прямо под обстрелами. "Закапывали мы их 29-го числа, но уже по улице Карла Маркса, возле их квартиры. Потому что выходить дальше нельзя было. Везде боевые действия, обстрелы. И собирали спаленные тела в мешочки, и возле дома помогал, закапывали. Похоронили пять человек, крестик, табличку повесили. А пока яму копали, раза четыре, раза четыре забегали в подъезд, потому что обстрел был и падало, во дворе", - сказал очевидец.

https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html

донецкая народная республика

россия

селидово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, селидово, карл маркс, вооруженные силы украины, в мире