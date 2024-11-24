https://ria.ru/20241124/vsu-1985465308.html

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны - РИА Новости, 24.11.2024

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны

Боец самообороны пострадал в результате сброса боеприпасов с украинских дронов в селе Грузское Борисовского района, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:24

2024-11-24T19:24

2024-11-24T19:24

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Боец самообороны пострадал в результате сброса боеприпасов с украинских дронов в селе Грузское Борисовского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Грузское Борисовского района в результате сброса взрывных устройств с дронов получил ранения боец самообороны. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики бригады скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался. В селе от атак в одном частном доме повреждены остекление, фасад и кровля", - написал Гладков. Губернатор добавил, что при артиллерийском обстреле села Графовка Краснояружского района повреждено частное домовладение. В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. Системой РЭБ беспилотник был подавлен, в результате его падения на дорогу и последующей детонации у транспортного средства повреждено заднее остекление. "В Белгородском районе в селе Отрадное сбит вражеский дрон. В результате падения обломков беспилотника повреждены окна и стены в частном доме, а также легковой автомобиль", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20241120/belgorod-1984869219.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины