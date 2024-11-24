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При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/vsu-1985465308.html
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны - РИА Новости, 24.11.2024
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны
Боец самообороны пострадал в результате сброса боеприпасов с украинских дронов в селе Грузское Борисовского района, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:24
2024-11-24T19:24
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Боец самообороны пострадал в результате сброса боеприпасов с украинских дронов в селе Грузское Борисовского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Грузское Борисовского района в результате сброса взрывных устройств с дронов получил ранения боец самообороны. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики бригады скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался. В селе от атак в одном частном доме повреждены остекление, фасад и кровля", - написал Гладков. Губернатор добавил, что при артиллерийском обстреле села Графовка Краснояружского района повреждено частное домовладение. В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. Системой РЭБ беспилотник был подавлен, в результате его падения на дорогу и последующей детонации у транспортного средства повреждено заднее остекление. "В Белгородском районе в селе Отрадное сбит вражеский дрон. В результате падения обломков беспилотника повреждены окна и стены в частном доме, а также легковой автомобиль", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20241120/belgorod-1984869219.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны

Гладков: дроны ВСУ атаковали белгородские села, пострадал боец самообороны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Боец самообороны пострадал в результате сброса боеприпасов с украинских дронов в селе Грузское Борисовского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Грузское Борисовского района в результате сброса взрывных устройств с дронов получил ранения боец самообороны. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики бригады скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался. В селе от атак в одном частном доме повреждены остекление, фасад и кровля", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что при артиллерийском обстреле села Графовка Краснояружского района повреждено частное домовладение. В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. Системой РЭБ беспилотник был подавлен, в результате его падения на дорогу и последующей детонации у транспортного средства повреждено заднее остекление.
Белгородском районе в селе Отрадное сбит вражеский дрон. В результате падения обломков беспилотника повреждены окна и стены в частном доме, а также легковой автомобиль", - уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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