При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадал боец самообороны
Гладков: дроны ВСУ атаковали белгородские села, пострадал боец самообороны
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Боец самообороны пострадал в результате сброса боеприпасов с украинских дронов в селе Грузское Борисовского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Грузское Борисовского района в результате сброса взрывных устройств с дронов получил ранения боец самообороны. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики бригады скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался. В селе от атак в одном частном доме повреждены остекление, фасад и кровля", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что при артиллерийском обстреле села Графовка Краснояружского района повреждено частное домовладение. В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. Системой РЭБ беспилотник был подавлен, в результате его падения на дорогу и последующей детонации у транспортного средства повреждено заднее остекление.
"В Белгородском районе в селе Отрадное сбит вражеский дрон. В результате падения обломков беспилотника повреждены окна и стены в частном доме, а также легковой автомобиль", - уточнил глава региона.
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