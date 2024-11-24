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Бойцы "Севера" уничтожили танк ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/vsu-1985442700.html
Бойцы "Севера" уничтожили танк ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" уничтожили танк ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.11.2024
Бойцы "Севера" уничтожили танк ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили танк боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:04
2024-11-24T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили танк боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили танк ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямых попаданий FPV-дронов танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении. Ведомство также показало видеокадры объективного контроля, на которых наблюдаются попадания боевых беспилотников по танку ВСУ.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" уничтожили танк ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ с помощью FPV-дронов уничтожили танк ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили танк боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили танк ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямых попаданий FPV-дронов танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении.
Ведомство также показало видеокадры объективного контроля, на которых наблюдаются попадания боевых беспилотников по танку ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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