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Бойцы "Севера" уничтожили танк ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" уничтожили танк ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.11.2024

Бойцы "Севера" уничтожили танк ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили танк боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:04

2024-11-24T15:04

2024-11-24T15:04

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили танк боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили танк ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямых попаданий FPV-дронов танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении. Ведомство также показало видеокадры объективного контроля, на которых наблюдаются попадания боевых беспилотников по танку ВСУ.

https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985435530.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)