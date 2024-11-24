https://ria.ru/20241124/vsu-1985412228.html

ВСУ похищали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

ВСУ похищали у жителей Курской области телевизоры и холодильники - РИА Новости, 24.11.2024

ВСУ похищали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

Военнослужащие ВСУ похищали у мирных жителей Курской области телевизоры и холодильники, ведя себя как вандалы, рассказала эвакуированная местная жительница на... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T07:53

2024-11-24T07:53

2024-11-24T09:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ похищали у мирных жителей Курской области телевизоры и холодильники, ведя себя как вандалы, рассказала эвакуированная местная жительница на допросе военным следователям СК РФ в качестве свидетеля, кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. Жительница деревни Никипеловка в Курской области сообщила, что они уехали 9 августа из-за сильных обстрелов. "Мы покинули свои дома, деревни наши поразбивали, там вообще ничего нет. Вот наши вчера ездили (в деревню - ред.)… я попросила просто забрать вещи с моего дома… Сказали, что ничего нет, все забрали. Окна повыбиты, зачем это? Как это, окна бить? Какой беспредел… Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет", - сказала женщина, признав, что ВСУ вели себя как вандалы. По словам женщины, она не думала, что оставлять дом придется на столь длительное время. "Старые люди думают, ну, это три дня и все. Я даже денежки спрятала. Думала, что через три дня вернусь, и это все, ничего нет", - добавила эвакуированная. Кроме того, женщина отметила, что из деревни, где она проживала, уехали все. ГВСУ СК расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более 8 тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241124/bayden-1985407867.html

https://ria.ru/20241124/vsu-1985403728.html

https://ria.ru/20241123/vozvraschenie-1985350231.html

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Жительница Курской области: боевики ВСУ похищали у мирных жителей телевизоры и холодильники Боевики ВСУ похищали у мирных жителей Курской области телевизоры и холодильники, вели себя как вандалы, рассказала эвакуированная местная жительница военным следователям СК РФ. 2024-11-24T07:53 true PT1M11S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, происшествия