https://ria.ru/20241124/vsu-1985409994.html

Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией

Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 24.11.2024

Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией

Вооруженные силы Украины заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Залесский. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T06:25

2024-11-24T06:25

2024-11-24T11:36

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ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Залесский. Залесский 1986 года рождения из Житомирской области, мобилизован 24 февраля 2023 года, служил в 166-м батальоне 119-й бригады ВСУ. В 2023 году стоял на блокпостах в Черниговской области недалеко от Белорусской границы в селе Добрый День. В плен попал 29 августа в селе Галициновка ДНР. "Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные", — сказал собеседник агентства. С его слов, заминированы все мосты и дамбы на маленьких речках и у военнослужащих охраны есть средства для их подрыва. "Минеры их закладывают на случай того, что будет идти техника, нужно его подорвать", — добавил военнопленный.

https://ria.ru/20241124/rakety-1985404586.html

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