Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:25 24.11.2024 (обновлено: 11:36 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/vsu-1985409994.html
Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией
Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 24.11.2024
Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией
Вооруженные силы Украины заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Залесский. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T06:25
2024-11-24T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
вооруженные силы украины
военнопленные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855705095_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_ea035e825aee9fac8e385bb6f0542234.jpg
ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Залесский. Залесский 1986 года рождения из Житомирской области, мобилизован 24 февраля 2023 года, служил в 166-м батальоне 119-й бригады ВСУ. В 2023 году стоял на блокпостах в Черниговской области недалеко от Белорусской границы в селе Добрый День. В плен попал 29 августа в селе Галициновка ДНР. "Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные", — сказал собеседник агентства. С его слов, заминированы все мосты и дамбы на маленьких речках и у военнослужащих охраны есть средства для их подрыва. "Минеры их закладывают на случай того, что будет идти техника, нужно его подорвать", — добавил военнопленный.
https://ria.ru/20241124/rakety-1985404586.html
https://ria.ru/20241124/nato-1985408324.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855705095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dee25ae3344a48dbeccc62dac3194576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, военнопленные
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, военнопленные
Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией

Пленный Залесский: ВСУ заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные на границе Украины и Белоруссии
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Залесский.
Залесский 1986 года рождения из Житомирской области, мобилизован 24 февраля 2023 года, служил в 166-м батальоне 119-й бригады ВСУ. В 2023 году стоял на блокпостах в Черниговской области недалеко от Белорусской границы в селе Добрый День. В плен попал 29 августа в селе Галициновка ДНР.
Запуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Госдуме предостерегли США от поставок новых крылатых ракет Киеву
Вчера, 02:02
"Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные", — сказал собеседник агентства.
С его слов, заминированы все мосты и дамбы на маленьких речках и у военнослужащих охраны есть средства для их подрыва.
"Минеры их закладывают на случай того, что будет идти техника, нужно его подорвать", — добавил военнопленный.
Удар по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Для глухих". В США обратились к НАТО после удара "Орешника"
Вчера, 05:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияВооруженные силы Украинывоеннопленные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала