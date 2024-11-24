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Юрист намерен создать универсальную форму жалобы в ООН на преступления ВСУ - РИА Новости, 24.11.2024
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05:49 24.11.2024
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Юрист намерен создать универсальную форму жалобы в ООН на преступления ВСУ
Юрист намерен создать универсальную форму жалобы в ООН на преступления ВСУ - РИА Новости, 24.11.2024
Юрист намерен создать универсальную форму жалобы в ООН на преступления ВСУ
Юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл намерен создать универсальную форму жалобы в комитет ООН по правам человека на преступления ВСУ,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T05:49
2024-11-24T05:49
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ГОРЛОВКА, 24 ноя — РИА Новости. Юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл намерен создать универсальную форму жалобы в комитет ООН по правам человека на преступления ВСУ, об этом он рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости. "Прежде чем подать (жалобу) в комитет ООН по правам человека, нужно исчерпать национальные инстанции. Так как для данной международной инстанции национальная инстанция — это украинские органы правосудия, и к ним мы доступа, естественно, не имеем, и, честно говоря, не очень верится в их эффективность, то, соответственно, нужно написать правильное обоснование. И вот это обоснование мы, скорее всего, распространим, сделаем некий бланк, согласно которому все пострадавшие смогут от своего лица подавать такие жалобы", — объяснил правозащитник. Копыл отметил, что при наличии грамотного обоснования об отсутствии возможности прохождения национальных инстанций подать жалобу в комитет ООН по правам человека сможет каждый пострадавший. Это поможет получить компенсацию и наказать преступников. "Комитет по правам человека может обязать страну выплатить компенсацию за страдания мирных жителей и вообще наказать преступников. Поэтому, конечно, это важно, чтобы все пытались подавать такие материалы. В самом деле, любой человек, необязательно юрист, любой человек может направить такую жалобу", — добавил правозащитник.
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россия, украина, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ООН, Вооруженные силы Украины
Юрист намерен создать универсальную форму жалобы в ООН на преступления ВСУ

Юрист Копыл намерен создать форму жалобы на ВСУ в комитет ООН по правам человека

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ГОРЛОВКА, 24 ноя — РИА Новости. Юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл намерен создать универсальную форму жалобы в комитет ООН по правам человека на преступления ВСУ, об этом он рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости.
"Прежде чем подать (жалобу) в комитет ООН по правам человека, нужно исчерпать национальные инстанции. Так как для данной международной инстанции национальная инстанция — это украинские органы правосудия, и к ним мы доступа, естественно, не имеем, и, честно говоря, не очень верится в их эффективность, то, соответственно, нужно написать правильное обоснование. И вот это обоснование мы, скорее всего, распространим, сделаем некий бланк, согласно которому все пострадавшие смогут от своего лица подавать такие жалобы", — объяснил правозащитник.
Копыл отметил, что при наличии грамотного обоснования об отсутствии возможности прохождения национальных инстанций подать жалобу в комитет ООН по правам человека сможет каждый пострадавший. Это поможет получить компенсацию и наказать преступников.
"Комитет по правам человека может обязать страну выплатить компенсацию за страдания мирных жителей и вообще наказать преступников. Поэтому, конечно, это важно, чтобы все пытались подавать такие материалы. В самом деле, любой человек, необязательно юрист, любой человек может направить такую жалобу", — добавил правозащитник.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаООНВооруженные силы Украины
 
 
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