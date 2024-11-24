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ВСУ потеряли почти половину занятых территорий в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/vsu-1985403728.html
ВСУ потеряли почти половину занятых территорий в Курской области, пишут СМИ
ВСУ потеряли почти половину занятых территорий в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2024
ВСУ потеряли почти половину занятых территорий в Курской области, пишут СМИ
Украина потеряла контроль над более чем 40 процентами захваченных территорий в Курском приграничье. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T01:50
2024-11-24T01:50
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина потеряла контроль над более чем 40 процентами захваченных территорий в Курском приграничье. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в украинском Генеральном штабе."В лучшем случае мы контролировали около 1376 квадратных километров, сейчас эта территория уменьшилась &lt;...&gt; Сейчас мы контролируем около 800 квадратных километров", — передает агентство слова источника.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361204.html
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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
ВСУ потеряли почти половину занятых территорий в Курской области, пишут СМИ

Reuters: Украина лишилась более 40% захваченных территорий в Курской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина потеряла контроль над более чем 40 процентами захваченных территорий в Курском приграничье. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в украинском Генеральном штабе.
"В лучшем случае мы контролировали около 1376 квадратных километров, сейчас эта территория уменьшилась <...> Сейчас мы контролируем около 800 квадратных километров", — передает агентство слова источника.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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