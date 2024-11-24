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ВСУ потеряли почти половину занятых территорий в Курской области, пишут СМИ

ВСУ потеряли почти половину занятых территорий в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2024

ВСУ потеряли почти половину занятых территорий в Курской области, пишут СМИ

Украина потеряла контроль над более чем 40 процентами захваченных территорий в Курском приграничье. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T01:50

2024-11-24T01:50

2024-11-24T01:50

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина потеряла контроль над более чем 40 процентами захваченных территорий в Курском приграничье. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в украинском Генеральном штабе."В лучшем случае мы контролировали около 1376 квадратных километров, сейчас эта территория уменьшилась <...> Сейчас мы контролируем около 800 квадратных километров", — передает агентство слова источника.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361204.html

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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, владимир путин