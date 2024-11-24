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В Киеве уличили Байдена в желании развязать глобальную войну - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 24.11.2024 (обновлено: 23:54 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/voyna-1985479042.html
В Киеве уличили Байдена в желании развязать глобальную войну
В Киеве уличили Байдена в желании развязать глобальную войну - РИА Новости, 24.11.2024
В Киеве уличили Байдена в желании развязать глобальную войну
Президент США Джо Байден превращает конфликт на Украине в глобальную войну, считает украинский политолог Вадим Карасев. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:26
2024-11-24T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вадим карасев
джо байден
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден превращает конфликт на Украине в глобальную войну, считает украинский политолог Вадим Карасев."Превращает (украинский конфликт. — Прим. ред.) в глобальную войну с намеком на возможность ядерного применения, межконтинентальных баллистических ракет", — заявил он.Эксперт отметил, что американский президент разрешением на использование ракет дальнего поражения ВСУ устраивает России ловушку для предоставления новых военных возможностей Украине.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html
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в мире, украина, россия, вадим карасев, джо байден, вооруженные силы украины, владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вадим Карасев, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, США
В Киеве уличили Байдена в желании развязать глобальную войну

Политолог Карасев: Байден превращает конфликт на Украине в глобальную войну

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден превращает конфликт на Украине в глобальную войну, считает украинский политолог Вадим Карасев.
"Превращает (украинский конфликт. — Прим. ред.) в глобальную войну с намеком на возможность ядерного применения, межконтинентальных баллистических ракет", — заявил он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа
Вчера, 15:06
Эксперт отметил, что американский президент разрешением на использование ракет дальнего поражения ВСУ устраивает России ловушку для предоставления новых военных возможностей Украине.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВадим КарасевДжо БайденВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСША
 
 
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