https://ria.ru/20241124/voyna-1985479042.html

В Киеве уличили Байдена в желании развязать глобальную войну

В Киеве уличили Байдена в желании развязать глобальную войну - РИА Новости, 24.11.2024

В Киеве уличили Байдена в желании развязать глобальную войну

Президент США Джо Байден превращает конфликт на Украине в глобальную войну, считает украинский политолог Вадим Карасев. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:26

2024-11-24T22:26

2024-11-24T23:54

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден превращает конфликт на Украине в глобальную войну, считает украинский политолог Вадим Карасев."Превращает (украинский конфликт. — Прим. ред.) в глобальную войну с намеком на возможность ядерного применения, межконтинентальных баллистических ракет", — заявил он.Эксперт отметил, что американский президент разрешением на использование ракет дальнего поражения ВСУ устраивает России ловушку для предоставления новых военных возможностей Украине.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html

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