https://ria.ru/20241124/vino-1985412972.html

Россия нарастила ввоз вина из ЕС до максимума с апреля

Россия нарастила ввоз вина из ЕС до максимума с апреля - РИА Новости, 24.11.2024

Россия нарастила ввоз вина из ЕС до максимума с апреля

Россия, несмотря на повышение пошлин на ввоз вина из недружественных стран, в сентябре ввезла его из Евросоюза на максимальные с апреля 47,1 миллиона евро,... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:12

2024-11-24T08:12

2024-11-24T08:12

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия, несмотря на повышение пошлин на ввоз вина из недружественных стран, в сентябре ввезла его из Евросоюза на максимальные с апреля 47,1 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр. Несмотря на это, за первый месяц осени импорт этого алкоголя из Евросоюза вырос на треть и составил 47,1 миллиона евро. Это максимальная стоимость поставок с апреля, когда она достигала 69,2 миллиона евро. Сильнее всего выросли поставки французского вина: в сентябре его было ввезено на 1,6 миллиона евро против 356 тысяч евро в августе. Более чем вдвое подскочили продажи немецкого вина в Россию - до 2,7 миллиона евро. В то же время Испания увеличила экспорт в 1,8 раза - до 2,4 миллиона евро. Италия осталась главным поставщиком вина в Россию среди стран Евросоюза - ее продажи увеличились до 19,5 миллиона евро против 15,5 миллиона месяцем ранее. Латвия экспортировала этого алкоголя на 10,8 миллиона евро, что в 1,6 раза больше уровня августа. Тройку лидеров замыкает Польша, ставшая единственным крупным экспортером, который в сентябре уменьшил поставки в Россию, - на 14%, до 3,7 миллиона евро.

https://ria.ru/20241108/vina-1982715793.html

https://ria.ru/20241102/grabar-1981465838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, испания, италия, евростат, вино, европа, евросоюз