В Уругвае начался второй тур выборов президента
В Уругвае открылись избирательные участки на втором туре президентских выборов
© AP Photo / Natacha PisarenkoОчередь на избирательный участок во время выборов президента Уругвая в Монтевидео
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Очередь на избирательный участок во время выборов президента Уругвая в Монтевидео. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноя — РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Уругвая.
Это уже второй тур выборов. Первый состоялся месяц назад. По его итогам определились два кандидата, которые будут бороться за главный пост в стране. Это Яманду Орси от левой коалиции "Широкий фронт" и Альваро Дельгадо от правящей Национальной партии.
Последние опросы общественного мнения показали, что может победить кандидат от оппозиции, но если это и произойдет, разница в голосах между претендентами будет минимальной.
Новому президенту придется столкнуться с решением целого ряда проблем, самыми важными из которых являются борьба с преступностью и высокие цены. Оба кандидата совпадают во мнении, что жизнь в Уругвае одна из самых дорогих в Южной Америке, хотя зарплаты граждан не соответствуют этому уровню.
Процедура выборов президента Уругвая
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