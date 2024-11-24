Рейтинг@Mail.ru
В Уругвае начался второй тур выборов президента - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/urugvaj-1985438476.html
В Уругвае начался второй тур выборов президента
В Уругвае начался второй тур выборов президента - РИА Новости, 24.11.2024
В Уругвае начался второй тур выборов президента
Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Уругвая. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:23
2024-11-24T14:23
в мире
уругвай
южная америка
яманду орси
альваро дельгадо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980444746_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4a3752c390961df88a726ce13e8b6db6.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноя — РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Уругвая. Это уже второй тур выборов. Первый состоялся месяц назад. По его итогам определились два кандидата, которые будут бороться за главный пост в стране. Это Яманду Орси от левой коалиции "Широкий фронт" и Альваро Дельгадо от правящей Национальной партии. Последние опросы общественного мнения показали, что может победить кандидат от оппозиции, но если это и произойдет, разница в голосах между претендентами будет минимальной. Новому президенту придется столкнуться с решением целого ряда проблем, самыми важными из которых являются борьба с преступностью и высокие цены. Оба кандидата совпадают во мнении, что жизнь в Уругвае одна из самых дорогих в Южной Америке, хотя зарплаты граждан не соответствуют этому уровню.
https://ria.ru/20241124/urugvay-1985330212.html
уругвай
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980444746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78a851a366de779e3f51f624fdc14f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уругвай, южная америка, яманду орси, альваро дельгадо
В мире, Уругвай, Южная Америка, Яманду Орси, Альваро Дельгадо
В Уругвае начался второй тур выборов президента

В Уругвае открылись избирательные участки на втором туре президентских выборов

© AP Photo / Natacha PisarenkoОчередь на избирательный участок во время выборов президента Уругвая в Монтевидео
Очередь на избирательный участок во время выборов президента Уругвая в Монтевидео - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Очередь на избирательный участок во время выборов президента Уругвая в Монтевидео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноя — РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Уругвая.
Это уже второй тур выборов. Первый состоялся месяц назад. По его итогам определились два кандидата, которые будут бороться за главный пост в стране. Это Яманду Орси от левой коалиции "Широкий фронт" и Альваро Дельгадо от правящей Национальной партии.
Последние опросы общественного мнения показали, что может победить кандидат от оппозиции, но если это и произойдет, разница в голосах между претендентами будет минимальной.
Новому президенту придется столкнуться с решением целого ряда проблем, самыми важными из которых являются борьба с преступностью и высокие цены. Оба кандидата совпадают во мнении, что жизнь в Уругвае одна из самых дорогих в Южной Америке, хотя зарплаты граждан не соответствуют этому уровню.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Монтевидео, Уругвай - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Процедура выборов президента Уругвая
Вчера, 03:00
 
В миреУругвайЮжная АмерикаЯманду ОрсиАльваро Дельгадо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала