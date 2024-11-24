https://ria.ru/20241124/urugvaj-1985438476.html

В Уругвае начался второй тур выборов президента

В Уругвае начался второй тур выборов президента - РИА Новости, 24.11.2024

В Уругвае начался второй тур выборов президента

Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Уругвая. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:23

2024-11-24T14:23

2024-11-24T14:23

в мире

уругвай

южная америка

яманду орси

альваро дельгадо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980444746_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4a3752c390961df88a726ce13e8b6db6.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноя — РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Уругвая. Это уже второй тур выборов. Первый состоялся месяц назад. По его итогам определились два кандидата, которые будут бороться за главный пост в стране. Это Яманду Орси от левой коалиции "Широкий фронт" и Альваро Дельгадо от правящей Национальной партии. Последние опросы общественного мнения показали, что может победить кандидат от оппозиции, но если это и произойдет, разница в голосах между претендентами будет минимальной. Новому президенту придется столкнуться с решением целого ряда проблем, самыми важными из которых являются борьба с преступностью и высокие цены. Оба кандидата совпадают во мнении, что жизнь в Уругвае одна из самых дорогих в Южной Америке, хотя зарплаты граждан не соответствуют этому уровню.

https://ria.ru/20241124/urugvay-1985330212.html

уругвай

южная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, уругвай, южная америка, яманду орси, альваро дельгадо