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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:24
2024-11-24T23:24
2024-11-24T23:28
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 23.19 мск. Воздушная тревога также начала звучать в 21.36 мск в Киевской и остальных областях.Ранее воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу