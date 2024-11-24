https://ria.ru/20241124/ukraina-1985484437.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T23:24

2024-11-24T23:24

2024-11-24T23:28

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 23.19 мск. Воздушная тревога также начала звучать в 21.36 мск в Киевской и остальных областях.Ранее воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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