На Украине спрогнозировали проблемы с поставками систем THAAD
Украинский институт будущего: Киев вряд ли получит систему ПРО THAAD
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. PayneПусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. Payne
Пусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты вряд ли решатся на поставки систем противоракетной обороны THAAD Украине, пишет "Фокус.ua" со ссылкой на военного эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака.
"Все же три миллиарда долларов — немалые деньги, в три раза больше цены установки Patriot. Думаю, американцам проще остановить войну, чем передавать нам THAAD", — отметил он.
На Украине забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
Вчера, 17:09
По мнению эксперта, российские войска в таком случае получат возможность уничтожить эти системы или нанести им урон, как уже произошло с ЗРК Patriot. Ступак также подчеркнул, что ВСУ придется проходить курс обучения как минимум несколько месяцев для использования нового оборудования.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.