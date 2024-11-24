https://ria.ru/20241124/ukraina-1985457788.html

На Украине спрогнозировали проблемы с поставками систем THAAD

На Украине спрогнозировали проблемы с поставками систем THAAD - РИА Новости, 24.11.2024

На Украине спрогнозировали проблемы с поставками систем THAAD

Соединенные Штаты вряд ли решатся на поставки систем противоракетной обороны THAAD Украине, пишет "Фокус.ua" со ссылкой на военного эксперта Украинского... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T17:29

2024-11-24T17:29

2024-11-24T19:13

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты вряд ли решатся на поставки систем противоракетной обороны THAAD Украине, пишет "Фокус.ua" со ссылкой на военного эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака."Все же три миллиарда долларов — немалые деньги, в три раза больше цены установки Patriot. Думаю, американцам проще остановить войну, чем передавать нам THAAD", — отметил он.По мнению эксперта, российские войска в таком случае получат возможность уничтожить эти системы или нанести им урон, как уже произошло с ЗРК Patriot. Ступак также подчеркнул, что ВСУ придется проходить курс обучения как минимум несколько месяцев для использования нового оборудования.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985454590.html

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в мире, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, сша, москва