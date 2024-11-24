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На Украине спрогнозировали проблемы с поставками систем THAAD - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 24.11.2024 (обновлено: 19:13 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/ukraina-1985457788.html
На Украине спрогнозировали проблемы с поставками систем THAAD
На Украине спрогнозировали проблемы с поставками систем THAAD - РИА Новости, 24.11.2024
На Украине спрогнозировали проблемы с поставками систем THAAD
Соединенные Штаты вряд ли решатся на поставки систем противоракетной обороны THAAD Украине, пишет "Фокус.ua" со ссылкой на военного эксперта Украинского... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:29
2024-11-24T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты вряд ли решатся на поставки систем противоракетной обороны THAAD Украине, пишет "Фокус.ua" со ссылкой на военного эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака."Все же три миллиарда долларов — немалые деньги, в три раза больше цены установки Patriot. Думаю, американцам проще остановить войну, чем передавать нам THAAD", — отметил он.По мнению эксперта, российские войска в таком случае получат возможность уничтожить эти системы или нанести им урон, как уже произошло с ЗРК Patriot. Ступак также подчеркнул, что ВСУ придется проходить курс обучения как минимум несколько месяцев для использования нового оборудования.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985454590.html
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в мире, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, сша, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Москва
На Украине спрогнозировали проблемы с поставками систем THAAD

Украинский институт будущего: Киев вряд ли получит систему ПРО THAAD

© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. PayneПусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки
Пусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. Payne
Пусковая установка системы противоракетной обороны THAAD армии США во время транспортировки. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты вряд ли решатся на поставки систем противоракетной обороны THAAD Украине, пишет "Фокус.ua" со ссылкой на военного эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака.
"Все же три миллиарда долларов — немалые деньги, в три раза больше цены установки Patriot. Думаю, американцам проще остановить войну, чем передавать нам THAAD", — отметил он.
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По мнению эксперта, российские войска в таком случае получат возможность уничтожить эти системы или нанести им урон, как уже произошло с ЗРК Patriot. Ступак также подчеркнул, что ВСУ придется проходить курс обучения как минимум несколько месяцев для использования нового оборудования.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОСШАМосква
 
 
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