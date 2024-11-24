https://ria.ru/20241124/ukraina-1985428821.html

В Кривом Роге не могут начать отопительный сезон из-за мобилизации

В Кривом Роге не могут начать отопительный сезон из-за мобилизации - РИА Новости, 24.11.2024

В Кривом Роге не могут начать отопительный сезон из-за мобилизации

Коммунальщики Кривого Рога не могут начать отопительный сезон из-за проводящейся на Украине насильственной мобилизации, следует из заявления, опубликованного в... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:14

2024-11-24T12:14

2024-11-24T14:23

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Коммунальщики Кривого Рога не могут начать отопительный сезон из-за проводящейся на Украине насильственной мобилизации, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале Криворожской теплоцентрали. "Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод ощутили и подрядные организации, которые были привлечены к ремонтной кампании", — говорится в сообщении. С похожей проблемой столкнулись и в других украинских городах. Так, 12 июня директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Забарило заявил, что из-за мобилизации не хватает водителей общественного транспорта. На ту же проблему жаловалось и коммунальное предприятие "Киевпастранс", занимающееся перевозкой пассажиров в Киеве, — там дефицит кадров достигал почти 30 процентов. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского писал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. А газета New York Times обращала внимание на стремление привлекать в украинскую армию больше женщин, что говорит об огромных потерях.

https://ria.ru/20240621/voditeli-1954611461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, кривой рог, владимир зеленский, вооруженные силы украины, жкх