В Кривом Роге не могут начать отопительный сезон из-за мобилизации
В Кривом Роге из-за мобилизации не хватает рабочих рук, чтобы включить отопление
Радиатор отопления. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Коммунальщики Кривого Рога не могут начать отопительный сезон из-за проводящейся на Украине насильственной мобилизации, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале Криворожской теплоцентрали.
"Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод ощутили и подрядные организации, которые были привлечены к ремонтной кампании", — говорится в сообщении.
С похожей проблемой столкнулись и в других украинских городах. Так, 12 июня директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Забарило заявил, что из-за мобилизации не хватает водителей общественного транспорта. На ту же проблему жаловалось и коммунальное предприятие "Киевпастранс", занимающееся перевозкой пассажиров в Киеве, — там дефицит кадров достигал почти 30 процентов.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского писал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. А газета New York Times обращала внимание на стремление привлекать в украинскую армию больше женщин, что говорит об огромных потерях.