https://ria.ru/20241124/ukraina-1985425829.html

Командир ВСУ сделал страшный прогноз о конфликте на Украине

Командир ВСУ сделал страшный прогноз о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.11.2024

Командир ВСУ сделал страшный прогноз о конфликте на Украине

Российские военные возьмут под контроль Донецкую область до зимы, заявил командир взвода батальона "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий Деркач в интервью Online.ua... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:36

2024-11-24T11:36

2024-11-24T19:05

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные возьмут под контроль Донецкую область до зимы, заявил командир взвода батальона "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий Деркач в интервью Online.ua. "Лично мое видение — они до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль, и дальше, возможно, — какие-то переговоры", — сказал он. На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.По информации Минобороны, за последнюю неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР. Противник потерял в зоне СВО почти 14 тысяч человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20241124/filippo-1985418443.html

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985414606.html

украина

донецкая область

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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая область