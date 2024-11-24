https://ria.ru/20241124/ukraina-1985424501.html

В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине

В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.11.2024

В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине

США каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:20

2024-11-24T11:20

2024-11-24T11:20

специальная военная операция на украине

сша

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россия

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. США каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире