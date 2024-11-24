https://ria.ru/20241124/ukraina-1985424501.html
В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине
В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине
США каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:20
2024-11-24T11:20
2024-11-24T11:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. США каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине
Песков: США каждый раз провоцируют напряженность вокруг конфликта на Украине