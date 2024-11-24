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В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/ukraina-1985424501.html
В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине
В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине
США каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:20
2024-11-24T11:20
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. США каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Они каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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сша, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
В Кремле заявили о безрассудных шагах США в конфликте на Украине

Песков: США каждый раз провоцируют напряженность вокруг конфликта на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. США каждый раз делают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Они каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
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