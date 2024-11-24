https://ria.ru/20241124/ukraina-1985417996.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:35
2024-11-24T09:35
2024-11-24T10:34
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, сирены в этих областях звучали с 07:46 по 09:11 мск. А в Черниговской и Киевской областях, где тревогу объявили еще раньше, она звучит до сих пор. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах и городе Ромны Сумской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу