https://ria.ru/20241124/ukraina-1985417996.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T09:35

2024-11-24T09:35

2024-11-24T10:34

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, сирены в этих областях звучали с 07:46 по 09:11 мск. А в Черниговской и Киевской областях, где тревогу объявили еще раньше, она звучит до сих пор. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах и городе Ромны Сумской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины