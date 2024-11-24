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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 24.11.2024 (обновлено: 10:34 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/ukraina-1985417996.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T09:35
2024-11-24T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, сирены в этих областях звучали с 07:46 по 09:11 мск. А в Черниговской и Киевской областях, где тревогу объявили еще раньше, она звучит до сих пор. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах и городе Ромны Сумской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
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в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, сирены в этих областях звучали с 07:46 по 09:11 мск. А в Черниговской и Киевской областях, где тревогу объявили еще раньше, она звучит до сих пор.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах и городе Ромны Сумской области.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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