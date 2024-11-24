https://ria.ru/20241124/ukraina-1985414606.html

"Около 80 процентов". Украину предупредили о серьезной опасности

"Около 80 процентов". Украину предупредили о серьезной опасности - РИА Новости, 24.11.2024

"Около 80 процентов". Украину предупредили о серьезной опасности

Украине грозят смертельные морозы из-за незащищенности энергосистемы, пишет Times. "Около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:48

2024-11-24T08:48

2024-11-24T15:10

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украине грозят смертельные морозы из-за незащищенности энергосистемы, пишет Times. "Около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температуре ниже нуля Украине грозят суровые и смертельные зимние морозы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что британские инженеры совместно с коллегами из Америки, Германии и Японии еще в феврале посоветовали Украине построить бункеры для защиты энергосистемы от российских ударов.Однако за девять последующих месяцев правительство Украины не сделало этого, причиной может быть коррупция, пишет издание. В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985425829.html

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