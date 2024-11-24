https://ria.ru/20241124/udary-1985471731.html

Эксперт рассказал, зачем Байден разрешил Киеву дальнобойные удары

Эксперт рассказал, зачем Байден разрешил Киеву дальнобойные удары - РИА Новости, 24.11.2024

Эксперт рассказал, зачем Байден разрешил Киеву дальнобойные удары

Нынешний президент США Джо Байден, срок пребывания которого в должности подходит к концу, принял решение разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T20:55

2024-11-24T20:55

2024-11-24T20:55

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БАКУ, 24 ноя - РИА Новости. Нынешний президент США Джо Байден, срок пребывания которого в должности подходит к концу, принял решение разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ, чтобы спутать планы избранному президенту Дональду Трампу, невзирая на глобальные риски, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам, российский политолог Евгений Михайлов. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины. "Очевидно, что президент США Джо Байден перед своим уходом решил максимально спутать планы приходящему Трампу, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Разрешение бить дальнобойным оружием, поставка на Украину запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и, соответственно, попытка передать 7 миллиардов долларов Киеву до конца года - это тот максимум, который уже реализовывается. Байден, невзирая на глобальные риски, подложил Трампу свинью", - сказал эксперт. По его словам, нет сомнений в том, что демократам и подконтрольным им лидерам ЕС эскалация на Украине необходима по разным причинам. "Во-первых, уже потрачено огромное количество как финансовых, так и дипломатических сил на попытку уничтожить Россию руками украинских прокси. Во-вторых, никто не хочет признавать свою недальновидность, которая приведет к большим потерям правящих извне элит в ЕС и США, что уже, кстати, и происходит в связи с приходом Трампа. Ну и в-третьих, очевидно, что Россия выигрывает, а победа - это фактически смещение лидеров ЕС со своих постов недовольными народными массами, из чьих карманов и оплачивалась украинская авантюра, приведшая к огромному экономическому кризису во всех странах поддержавших демократов США", - сказал Михайлов. По его словам, на этом фоне разрешение на удары вглубь России - это шаг отчаяния уходящих элит, надеющихся на чудо, которое всё никак не происходит. "Демонстрация Россией в ответ на удары новейшего ракетного комплекса "Орешник" резко привела в чувство того же лидера ФРГ (канцлера Олафа - ред.) Шольца, который тут же отказался разрешать Киеву наносить удары по России германскими "Таурусами". Многие другие лидеры так называемого цивилизованного Запада срочно подсчитали, за сколько минут долетят до столиц ЕС русские "Орешники", и приуныли. Мало того, что это считанные минуты, так и отразить удар имеющимися средствами ПРО невозможно. Теперь приходит осознание ошибочности прекращения действия договора о запрете развертывания ракет средней и малой дальности, инициатором которого были США. Более того, прекращение контроля за подобными разработками позволяет предположить лидерам Запада, что у России очень много и иных сюрпризов в этом направлении. И "Орешник" - это только первое дерево, которое селекционеры решили продемонстрировать мировому сообществу, производя посадку в украинском Днепре. Дальше лесонасаждения могут продолжится, но уже новыми растениями. А если серьезно, то у России нет сил распыляться, и я уверен, что многие перспективные разработки показывать в принципе не станут, а в случае усиления эскалации будет и демонстрация", - отметил собеседник агентства. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия по объектам в Курской и Брянской областях силы ВС РФ поразили в украинском городе Днепропетровске один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Путин также отметил, что Соединённые Штаты Америки совершили ошибку, разрушив в 2019 году договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

https://ria.ru/20241124/frantsiya-1985420927.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, евгений михайлов, евросоюз, министерство обороны сша, в мире