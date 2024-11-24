https://ria.ru/20241124/udary-1985470818.html

Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ATACMS, считают в конгрессе

Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ATACMS, считают в конгрессе - РИА Новости, 24.11.2024

Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ATACMS, считают в конгрессе

Выданное президентом США Джо Байденом разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России не предполагает попыток атаковать РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T20:40

2024-11-24T20:40

2024-11-24T20:47

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Выданное президентом США Джо Байденом разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России не предполагает попыток атаковать ими Москву и Санкт-Петербург, утверждает американский конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого избранный глава государства Дональд Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности. Они (Украина - ред.) бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя удары Украины ракетами ATACMS вглубь РФ. По слова Уолца, решение Байдена разрешить ВСУ использовать ATACMS является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html

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в мире, украина, россия, москва, джо байден, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины