Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ATACMS, считают в конгрессе
Конгрессмен Уолц: Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ракетами ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск ATACMS . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Выданное президентом США Джо Байденом разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России не предполагает попыток атаковать ими Москву и Санкт-Петербург, утверждает американский конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого избранный глава государства Дональд Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности.
Они (Украина - ред.) бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя удары Украины ракетами ATACMS вглубь РФ.
По слова Уолца, решение Байдена разрешить ВСУ использовать ATACMS является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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