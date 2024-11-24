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Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ATACMS, считают в конгрессе - РИА Новости, 24.11.2024
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20:40 24.11.2024 (обновлено: 20:47 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/udary-1985470818.html
Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ATACMS, считают в конгрессе
Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ATACMS, считают в конгрессе - РИА Новости, 24.11.2024
Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ATACMS, считают в конгрессе
Выданное президентом США Джо Байденом разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России не предполагает попыток атаковать РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:40
2024-11-24T20:47
в мире
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джо байден
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Выданное президентом США Джо Байденом разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России не предполагает попыток атаковать ими Москву и Санкт-Петербург, утверждает американский конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого избранный глава государства Дональд Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности. Они (Украина - ред.) бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя удары Украины ракетами ATACMS вглубь РФ. По слова Уолца, решение Байдена разрешить ВСУ использовать ATACMS является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html
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в мире, украина, россия, москва, джо байден, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ATACMS, считают в конгрессе

Конгрессмен Уолц: Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ракетами ATACMS

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск ATACMS
Запуск ATACMS - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск ATACMS . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Выданное президентом США Джо Байденом разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России не предполагает попыток атаковать ими Москву и Санкт-Петербург, утверждает американский конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого избранный глава государства Дональд Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности.
Они (Украина - ред.) бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя удары Украины ракетами ATACMS вглубь РФ.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В США сделали мрачное заявление об Украине из-за решения Байдена по ATACMS
21 ноября, 09:09
По слова Уолца, решение Байдена разрешить ВСУ использовать ATACMS является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Война США с Россией неизбежна
7 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияМоскваДжо БайденДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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