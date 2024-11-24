https://ria.ru/20241124/ubiystvo-1985451689.html
Задержан подозреваемый в убийстве из-за дорожного конфликта в Марксе
Задержан подозреваемый в убийстве из-за дорожного конфликта в Марксе - РИА Новости, 24.11.2024
Задержан подозреваемый в убийстве из-за дорожного конфликта в Марксе
В Марксе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве из-за дорожного конфликта, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:46
2024-11-24T16:46
2024-11-24T19:11
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
маркс
саратовская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Марксе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве из-за дорожного конфликта, сообщило региональное управление СК России. "В результате скоординированной работы следователей СК России по Саратовской области, сотрудников уголовного розыска регионального МВД и СОБРа "Волкодав" Росгвардии был задержан 41-летний мужчина", — говорится в заявлении. Ведомство намерено просить суд избрать в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время состоятся следственные действия с участием задержанного, в том числе проверка показаний на месте.Сейчас следователи допрашивают свидетелей, собирают доказательства, назначают судебные экспертизы по изъятым предметам, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в воскресенье управление СК России сообщило, что один человек погиб, еще один получил ранения при стрельбе из-за дорожного конфликта в Марксе. По данным местного портала 164.RU, у погибшего остались беременная жена и ребенок. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство", "Незаконный оборот оружия".
https://ria.ru/20241114/prigovor-1983815172.html
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Задержание мужчины, расстрелявшего людей в Марксе Саратовской области
Видео задержания мужчины, расстрелявшего людей в городе Марксе Саратовской области, показала местная полиция. Напомним, он выстрелил в двух человек, которые находились в авто. Один из мужчин умер на месте, второй госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.
2024-11-24T16:46
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Неизвестный расстрелял людей в Марксе Саратовской области. Кадры СК России
В городе Марксе в Саратовской области неизвестный на авто расстрелял людей
Преступник выстрелил в двух мужчин, которые находились в авто, один из них умер на месте, сообщили в СК региона. Нападавший скрылся, возбуждено дело по факту убийства и покушения на него.
2024-11-24T16:46
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), маркс, саратовская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Маркс, Саратовская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Задержан подозреваемый в убийстве из-за дорожного конфликта в Марксе
В Марксе задержан 41-летний подозреваемый в убийстве из-за дорожного конфликта