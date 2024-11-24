https://ria.ru/20241124/ubiystvo-1985451689.html

Задержан подозреваемый в убийстве из-за дорожного конфликта в Марксе

Задержан подозреваемый в убийстве из-за дорожного конфликта в Марксе - РИА Новости, 24.11.2024

Задержан подозреваемый в убийстве из-за дорожного конфликта в Марксе

В Марксе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве из-за дорожного конфликта, сообщило региональное управление СК России. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:46

2024-11-24T16:46

2024-11-24T19:11

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

маркс

саратовская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Марксе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве из-за дорожного конфликта, сообщило региональное управление СК России. "В результате скоординированной работы следователей СК России по Саратовской области, сотрудников уголовного розыска регионального МВД и СОБРа "Волкодав" Росгвардии был задержан 41-летний мужчина", — говорится в заявлении. Ведомство намерено просить суд избрать в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время состоятся следственные действия с участием задержанного, в том числе проверка показаний на месте.Сейчас следователи допрашивают свидетелей, собирают доказательства, назначают судебные экспертизы по изъятым предметам, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в воскресенье управление СК России сообщило, что один человек погиб, еще один получил ранения при стрельбе из-за дорожного конфликта в Марксе. По данным местного портала 164.RU, у погибшего остались беременная жена и ребенок. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство", "Незаконный оборот оружия".

https://ria.ru/20241114/prigovor-1983815172.html

маркс

саратовская область

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины, расстрелявшего людей в Марксе Саратовской области Видео задержания мужчины, расстрелявшего людей в городе Марксе Саратовской области, показала местная полиция. Напомним, он выстрелил в двух человек, которые находились в авто. Один из мужчин умер на месте, второй госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. 2024-11-24T16:46 true PT0M52S

Неизвестный расстрелял людей в Марксе Саратовской области. Кадры СК России В городе Марксе в Саратовской области неизвестный на авто расстрелял людей Преступник выстрелил в двух мужчин, которые находились в авто, один из них умер на месте, сообщили в СК региона. Нападавший скрылся, возбуждено дело по факту убийства и покушения на него. 2024-11-24T16:46 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), маркс, саратовская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия