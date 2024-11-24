https://ria.ru/20241124/trevoga-1985402521.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T01:09
2024-11-24T01:09
2024-11-24T01:09
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Полтавской области была объявлена в 00.47 мск, в Сумской – в 00.48, в Днепропетровской и Черниговской – в 00.55. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Сумская область, Полтавская область, Черниговская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу