https://ria.ru/20241124/trevoga-1985402521.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T01:09

2024-11-24T01:09

2024-11-24T01:09

специальная военная операция на украине

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сумская область

полтавская область

черниговская область

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Полтавской области была объявлена в 00.47 мск, в Сумской – в 00.48, в Днепропетровской и Черниговской – в 00.55. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровская область

сумская область

полтавская область

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в мире, украина, днепропетровская область, сумская область, полтавская область, черниговская область