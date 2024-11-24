Конгрессмен рассказал, какой будет энергетическая политика Трампа
Конгрессмен Уолц: Трамп будет использовать энергоресурсы во внешней политике
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа будет использовать энергетические ресурсы страны в международных отношениях, заявил американский конгрессмен Майк Уолц, которого победивший на выборах главы государства Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности.
"Разумеется, наша энергетическая политика будет ключевым компонентом… Соединенные Штаты благословлены нефтью и газом, которые мы можем использовать не только для экономической выгоды дома, но и как лидер свободного мира", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
По словам Уолца, США обладают энергетическими, продовольственными и минеральными ресурсами, которые нужны, "чтобы сохранять свою экономику самой мощной в мире".
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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