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В конгрессе заявили об обеспокоенности Трампа эскалацией на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/tramp-1985462863.html
В конгрессе заявили об обеспокоенности Трампа эскалацией на Украине
В конгрессе заявили об обеспокоенности Трампа эскалацией на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
В конгрессе заявили об обеспокоенности Трампа эскалацией на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп очень обеспокоен эскалацией конфликта на Украине и его развитием, заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:53
2024-11-24T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп очень обеспокоен эскалацией конфликта на Украине и его развитием, заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого будущий глава государства назначил своим будущим советником по национальной безопасности. "Избранный президент очень обеспокоен эскалацией и тем, куда все это движется", - сообщил он, комментируя реакцию Трампа на обострение украинского конфликта. Как отметил Уолц, в настоящее время Южная Корея обдумывает возможность "вовлечься" в конфликт, а союзники США "также расширили дальность своих ракет". "Нам нужно довести это до ответственного конца. Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир", - добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать все, чтобы конфликт не заканчивался. По словам Пескова, Украина для США - инструмент, с помощью которого они обеспечивают продолжение конфликта с целью нанесения стратегического поражения России.
https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В конгрессе заявили об обеспокоенности Трампа эскалацией на Украине

Конгрессмен Уолц: Трамп обеспокоен эскалацией конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп очень обеспокоен эскалацией конфликта на Украине и его развитием, заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого будущий глава государства назначил своим будущим советником по национальной безопасности.
"Избранный президент очень обеспокоен эскалацией и тем, куда все это движется", - сообщил он, комментируя реакцию Трампа на обострение украинского конфликта.
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Как отметил Уолц, в настоящее время Южная Корея обдумывает возможность "вовлечься" в конфликт, а союзники США "также расширили дальность своих ракет".
"Нам нужно довести это до ответственного конца. Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать все, чтобы конфликт не заканчивался.
По словам Пескова, Украина для США - инструмент, с помощью которого они обеспечивают продолжение конфликта с целью нанесения стратегического поражения России.
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