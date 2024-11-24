https://ria.ru/20241124/tramp-1985462863.html

В конгрессе заявили об обеспокоенности Трампа эскалацией на Украине

В конгрессе заявили об обеспокоенности Трампа эскалацией на Украине - РИА Новости, 24.11.2024

В конгрессе заявили об обеспокоенности Трампа эскалацией на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп очень обеспокоен эскалацией конфликта на Украине и его развитием, заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T18:53

2024-11-24T18:53

2024-11-24T18:53

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп очень обеспокоен эскалацией конфликта на Украине и его развитием, заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого будущий глава государства назначил своим будущим советником по национальной безопасности. "Избранный президент очень обеспокоен эскалацией и тем, куда все это движется", - сообщил он, комментируя реакцию Трампа на обострение украинского конфликта. Как отметил Уолц, в настоящее время Южная Корея обдумывает возможность "вовлечься" в конфликт, а союзники США "также расширили дальность своих ракет". "Нам нужно довести это до ответственного конца. Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир", - добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине, потому что она является партией войны, они хотят и будут делать все, чтобы конфликт не заканчивался. По словам Пескова, Украина для США - инструмент, с помощью которого они обеспечивают продолжение конфликта с целью нанесения стратегического поражения России.

https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024