https://ria.ru/20241124/tramp-1985402933.html
В США сообщили о перепалке и рукоприкладстве в команде Трампа
В США сообщили о перепалке и рукоприкладстве в команде Трампа - РИА Новости, 24.11.2024
В США сообщили о перепалке и рукоприкладстве в команде Трампа
Разногласия между членами в команде Трампа доходят до словесной перепалки и даже рукоприкладства. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T01:20
2024-11-24T01:20
2024-11-24T09:37
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Разногласия между членами в команде Трампа доходят до словесной перепалки и даже рукоприкладства. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники."Команда вернулась к традициям первого срока на посту президента (Трампа. — Прим. ред.) — с криками, изгнаниями со встреч и оскорблениями", — указывается в публикации.В статье говорится о случае, произошедшем с адвокатом и советником Трампа Борисом Эпштейном, прибывшим на встречу в резиденцию республиканца в Мар-а-Лаго, где ему преградили дорогу. Генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Лютник публично заявил, что эта встреча не для него."Эпштейн отказался сдвинуться с места. Используя свое предплечье, он оттолкнул Лютника с дороги", — отмечается в публикации.Другой инцидент произошел с участием миллиардера Илона Маска, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE). По словам газеты, он вступил в напряженную дискуссию с Эпштейном в Мар-а-Лаго на виду у других."Напряженность достигла апогея на прошлой неделе во внутреннем дворике Мар-а-Лаго, <...> один из свидетелей описал это как "большой взрыв" и "большую трёпку". Двое мужчин стали шуметь, когда Маск обвинил Эпштейна в утечке", — добавили в статье.В пятницу СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность спецпредставителя по конфликту на Украине.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.
https://ria.ru/20241123/trump-1985347197.html
https://ria.ru/20241123/syurpriz-1985310342.html
https://ria.ru/20241123/vstrecha-1985304483.html
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в мире, сша, илон маск, ричард гренелл, дональд трамп, конфликты
В мире, США, Илон Маск, Ричард Гренелл, Дональд Трамп, конфликты
В США сообщили о перепалке и рукоприкладстве в команде Трампа
WP: противоречия в команде Трампа доходят до ругани и рукоприкладства
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Разногласия между членами в команде Трампа доходят до словесной перепалки и даже рукоприкладства. Об этом сообщила
газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Команда вернулась к традициям первого срока на посту президента (Трампа. — Прим. ред.) — с криками, изгнаниями со встреч и оскорблениями", — указывается в публикации.
В статье говорится о случае, произошедшем с адвокатом и советником Трампа Борисом Эпштейном, прибывшим на встречу в резиденцию республиканца в Мар-а-Лаго, где ему преградили дорогу. Генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Лютник публично заявил, что эта встреча не для него.
"Эпштейн отказался сдвинуться с места. Используя свое предплечье, он оттолкнул Лютника с дороги", — отмечается в публикации.
Другой инцидент произошел с участием миллиардера Илона Маска
, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE). По словам газеты, он вступил в напряженную дискуссию с Эпштейном в Мар-а-Лаго на виду у других.
"Напряженность достигла апогея на прошлой неделе во внутреннем дворике Мар-а-Лаго, <...> один из свидетелей описал это как "большой взрыв" и "большую трёпку". Двое мужчин стали шуметь, когда Маск обвинил Эпштейна в утечке", — добавили в статье.
В пятницу СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла
на должность спецпредставителя по конфликту на Украине
.
Трамп, уже занимавший пост президента США
после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.