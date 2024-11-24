https://ria.ru/20241124/tayny-1985246228.html

"Сомнений теперь нет". Одна из главных тайн Христа раскрыта

"Сомнений теперь нет". Одна из главных тайн Христа раскрыта - РИА Новости, 24.11.2024

"Сомнений теперь нет". Одна из главных тайн Христа раскрыта

Верующие не сомневаются, что главная христианская святыня — Храм Гроба Господня — стоит на месте казни Спасителя. У исследователей на этот счет не было... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:00

2024-11-24T08:00

2024-11-24T08:03

религия

иерусалим

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Верующие не сомневаются, что главная христианская святыня — Храм Гроба Господня — стоит на месте казни Спасителя. У исследователей на этот счет не было однозначного мнения. Однако сейчас, похоже, ситуация прояснилась.Двойная удачаВ отличие от верующих, люди светские предпочитают, чтобы религиозные догмы сопровождались научными доказательствами — желательно, бесспорными.Недавно археологи подготовили для них настоящий подарок: объемный отчет о раскопках в Храме Гроба Господня. Нынешний сезон оказался для экспедиции из римского университета Ла Сапиенца настоящим джекпотом — сразу два открытия. Первое (формальное) касается датировки исследуемого места.Результаты проведенного анализа почв под храмом показывают: некогда здесь был гигантский карьер. Об этом свидетельствуют глубокие разрезы в породе и остатки неотесанных каменных блоков.Куда интереснее второе открытие. Ближе к северо-восточной части храмового комплекса скальная порода также искусственно обработана. Однако совсем по-другому. Археологи наткнулись на искусно выполненное каменное плато и остатки святилища.Но не христианского, а языческого. Как ни странно, этот факт напрямую связан с вопросом достоверности одного предания, которое до сих пор не дает скептикам спокойно спать.Масштабный проектРаскопки в окрестностях Храма Гроба Господня начались еще в IV веке. Царица Елена, мать императора Константина Великого, снарядила на Святую Землю большую экспедицию, чтобы отыскать все возможные места и реликвии, связанные с земной жизнью Христа.Разумеется, места распятия, погребения и воскресения были в приоритете.Правда, к моменту приезда царицы Иерусалим выглядел совсем нет так, как во времена Спасителя. Все дело в том, что в 70 году нашей эры римляне в ходе очередного иудейского восстания сровняли город с землей. А его месте возвели новый — Элия Капитолина, уничтожив при этом большинство прежних реликвий.В частности, на Голгофе воздвигли храм языческой богини Венеры. А пещеру неподалеку (где произошло Воскресение Христа) просто засыпали мусором. Понять, что к чему, было непросто.Однако Елена все-таки в этом разобралась. Причем весьма успешно: нашла и Крест — орудие казни, и ту самую пещеру. Да и местоположение Голгофы определили, кажется, верно. В Константинополь царица возвращалась с победой.Царица распорядилась снести на Святой Земле капище покровительницы сладострастия Венеры, а на его месте воздвигнуть христианскую церковь. Это был целый комплекс зданий, объединяющий Голгофу и место погребения Христа. Просуществовал он вплоть до XI века, пока его не разрушили арабские завоеватели. Нынешний вид Храма Гроба Господня — результат стараний крестоносцев, которые с размахом отстроили его в XIII столетии. Спутал картыВсе бы ничего, вот только в последующие столетия историков все больше волновал вопрос, а не ошиблась ли правительница с выбором места.В XIX веке некоторые исследователи рассуждали: когда Елена была в Иерусалиме, там вряд ли могли жить потомки христиан — те покинули город после страшных событий 70 года. В 1882-м масла в огонь подлил прославленный английский генерал — по совместительству археолог-любитель — Чарльз Гордон.К северу от городских ворот Иерусалима он обнаружил гору в форме человеческой головы. И тут же объявил: это Голгофа. Название-то — искаженное ивритское "гульголет" — "череп".В ходе раскопок Гордон, кажется, собрал полный комплект. Несколько захоронений I века; большой резервуар для оросительных работ — а в Евангелии от Иоанна сказано: "На том месте, где Он (Христос) распят, был сад, и в саду гроб новый". Все сходится.В "подлинной" Голгофе даже нашли гробницу. Рядом со входом желоб. По нему, пояснил находчивый генерал, явно перемещали камень, как дверь у шкафа-купе. Сенсация наделала много шума. Некоторые специалисты и религиозные общины, например протестантские, до сих пор уверены: Гордон нашел подлинную гору.Факты свидетельствуютОднако в последние десятилетия ученые приводят все больше аргументов, свидетельствующих об обратном. Так, в ходе последней реставрации иерусалимского Храма Гроба Господня под зданием раскопали разветвленную систему тоннелей, датированную I столетием.Лабиринт, как оказалось, вел к тому самому карьеру, который итальянские археологи изучили в нынешнем сезоне. Несколькими годами ранее рядом с каменоломней нашли элитное иудейское кладбище с вырубленными для знати скальными склепами.Весь этот масштабный ритуальный комплекс располагался вблизи городской дороги. Ее следы по сей день можно увидеть рядом с главным христианским святилищем.Так что остатки античного храма, которые обнаружила под Храмом Гроба Господня итальянская экспедиция, по всей видимости, лишний раз доказывают подлинность евангельского предания.

https://ria.ru/20241104/relikviya-1981405493.html

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение