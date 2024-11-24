https://ria.ru/20241124/svyaschennik-1985242565.html

Священник объяснил, могут ли женщины в брюках заходить в храм

Священник объяснил, могут ли женщины в брюках заходить в храм - РИА Новости, 24.11.2024

Священник объяснил, могут ли женщины в брюках заходить в храм

Женские брюки, штаны, являются приемлемой одеждой для посещения церкви, но, если в конкретном храме более строгий дресс-код, поверх штанов можно надеть юбку, их РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:20

2024-11-24T08:20

2024-11-24T08:20

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Женские брюки, штаны, являются приемлемой одеждой для посещения церкви, но, если в конкретном храме более строгий дресс-код, поверх штанов можно надеть юбку, их обычно предлагают при входе в храм, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский."Если у женщины выбор - пойти в храм в штанах, брюках, или не пойти, потому что нет подходящей юбки, то, конечно, надо идти, за исключением ситуации, когда в храме, куда она собирается, свои строгие порядки и дресс-код и она будет выглядеть там вызывающе, на этой почве у неё может возникнуть какой-нибудь, не дай Бог, конфликт. Но и в этом случае есть решение: обычно в притворе - внутри храма - есть ящики с платками и юбками как раз на такой случай - ими можно воспользоваться", - сказал отец Максим Первозванский.По его словам, Церковь – очень консервативна, и в ней "есть устойчивая традиция, восходящая к Священному Писанию, о том, что мужчина не должен носить женскую одежду, а женщина – мужскую". "Исторически, когда женщины только начали носить брюки, это еще воспринималось как элемент мужской одежды. В храмах появление женщины в брюках или другой мужской одежде воспринималось как недопустимое - как сейчас мужчины в женской одежде. Даже еще лет тридцать назад женщина в брюках или джинсах в храме – это считалось неприличным", - рассказал священник.Сейчас же, продолжил он, брюки и штаны стали неотъемлемой частью женского гардероба, и потому "являются вполне допустимой одеждой для храма". "В холодное время года, как мне кажется, 90% женщин в Москве - разных национальностей, возраста, культурного уровня - ходят в брюках, штанах, а сверху - куртку, пальто. Это просто их обычная одежда, и оснований, чтобы из-за этого не пускать в храм, как мне кажется, нет. В большинстве храмов Москвы, если женщина придёт в штанах, особенно в зимнее время года, это просто не заметят", - заметил протоиерей.Исключение, по его словам, составляют храмы, где сильны консервативные традиции, чаще всего – монастыри или их подворья. "Надо понимать, что в некоторые монастырские храмы женщин вообще не пускают. И нормально, если прихожанку попросят надеть сверху штанов юбку или повязать платок, чтобы принять более скромный вид, не обращать на себя мужское внимание и выглядеть более традиционно", - отметил протоиерей. Поэтому, продолжил он, если известно, что в конкретном храме есть соответствующие традиции, правила, их надо соблюдать.

https://ria.ru/20241121/svyaschennik-1984963386.html

https://ria.ru/20241009/kolyaska-1977237298.html

https://ria.ru/20241120/zadacha-1984898523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, религия