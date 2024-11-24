https://ria.ru/20241124/sumy-1985414124.html

В районе баз в Сумах, где дислоцируются солдаты ВСУ, прогремел взрыв

В районе баз в Сумах, где дислоцируются солдаты ВСУ, прогремел взрыв - РИА Новости, 24.11.2024

В районе баз в Сумах, где дислоцируются солдаты ВСУ, прогремел взрыв

Взрыв прогремел в пригороде Сум в районе баз, где дислоцируются украинские военнослужащие, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:35

2024-11-24T08:35

2024-11-24T10:11

специальная военная операция на украине

сумы

сумская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Сум в районе баз, где дислоцируются украинские военнослужащие, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв. Прилетело хорошо, но без детонации. Звук взрыва шел со стороны северо-востока, в ту сторону через некоторое время помчались скорые. Оказалось, что бандеровцы облюбовали себе базы отдыха "Солнечная поляна", "Росинка", "Металлург" недалеко от села Пушкаревка. Всего на трех базах, судя по продуктовым заказам, было около пятисот голов бандеровцев", — сказал он. По словам Лебедева, удары также наносились и в Роменском районе Сумской области. "Недалеко от города Ромны в Сумской области есть территория кинологического центра, ранее принадлежавшая ракетной военной части. Там не так давно заселились бандеровцы, используя хорошие помещения как казармы во время доукомплектации потрепанных в Курской области подразделений. Ротация была сорвана", — добавил подпольщик.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 00:48 в Сумской области объявили воздушную тревогу, она продлилась более шести часов. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Сумах и Ромнах. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241122/podpole-1985117538.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумы, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире