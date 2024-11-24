https://ria.ru/20241124/sud-1985410889.html

Суд арестовал имущество родственников фигуранта дела о хищениях на Соловках

Суд арестовал имущество родственников фигуранта дела о хищениях на Соловках - РИА Новости, 24.11.2024

Суд арестовал имущество родственников фигуранта дела о хищениях на Соловках

Столичный суд арестовал имущество родственников одного из фигурантов уголовного дела о хищениях денежных средств в особо крупном размере при проведении... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T07:12

2024-11-24T07:12

2024-11-24T07:12

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Столичный суд арестовал имущество родственников одного из фигурантов уголовного дела о хищениях денежных средств в особо крупном размере при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Соловецкого монастыря, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, арест был наложен на имущество дочери и супруги обвиняемого, арестованы две квартиры, три автомобиля и два банковских счета. Обеспечительные меры продлили до февраля 2025 года. Следствие считает, что основания для продления срока наложения ареста не отпали, поскольку в случае его снятия имущество "может быть отчуждено". В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил к срокам от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом. Кроме того, в Россию из Камбоджи ранее экстрадировали Сергея Волкова, еще одного фигуранта уголовного дела. По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241123/petrochenko-1985308135.html

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происшествия, россия, владимир цветнов, павел мосолов, москва