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На Украине забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 24.11.2024 (обновлено: 23:02 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985454590.html
На Украине забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
На Украине забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 24.11.2024
На Украине забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО
Украинским войска следует отступать с позиций на Южнодонецком и Покровском направлениях в ближайшее время, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T17:09
2024-11-24T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курахово
донецкая народная республика
владимир рогов
олег стариков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинским войска следует отступать с позиций на Южнодонецком и Покровском направлениях в ближайшее время, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Есть большая вероятность, что в ближайшее время &lt;…&gt; нам будет необходимо отходить. Потому что — или попадать в котлы, или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу", — отметил он.По словам эксперта, такая ситуация складывается на Покровском (так киевский режим называет Красноармейск) и Южнодонецком направлениях. Стариков отметил, что ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться.Ранее в субботу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что более десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ ведутся ожесточенные бои.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
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украина
курахово
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в мире, украина, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, олег стариков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины
На Украине забили тревогу из-за ЧП в зоне СВО

Стариков: ВСУ должны срочно отступать на Покровском и Южнодонецком направлениях

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинским войска следует отступать с позиций на Южнодонецком и Покровском направлениях в ближайшее время, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
"Есть большая вероятность, что в ближайшее время <…> нам будет необходимо отходить. Потому что — или попадать в котлы, или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу", — отметил он.
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По словам эксперта, такая ситуация складывается на Покровском (так киевский режим называет Красноармейск) и Южнодонецком направлениях. Стариков отметил, что ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться.
Ранее в субботу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что более десяти боевиков ВСУ сдались в плен в юго-восточной части города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от оккупации ВСУ ведутся ожесточенные бои.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКураховоДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговОлег СтариковВооруженные силы Украины
 
 
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