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"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 24.11.2024 (обновлено: 23:15 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации
"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 24.11.2024
"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации
Соединенные Штаты проигрывают в конфликте на Украине и уже не смогут изменить его исход, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:30
2024-11-24T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
днепропетровск
владимир путин
джон миршаймер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты проигрывают в конфликте на Украине и уже не смогут изменить его исход, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Факт в том, что мы ввязались в конфликт, который обречены на поражение. Мы сейчас в отчаянии, и люди судорожно ищут способы исправить ситуацию, но я с грустью могу сказать, что такого способа не существует", — отметил он.По словам профессора, российская армия одерживает победу на поле боя. При этом Миршаймер добавил, что даже разрешение бить вглубь России ракетами ATACMS не приведет изменениям для Запада причем политолог также обратил внимание, что ВСУ не располагают большим количествам этого типа вооружения.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html
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в мире, украина, россия, днепропетровск, владимир путин, джон миршаймер, вооруженные силы украины, чикагский университет, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепропетровск, Владимир Путин, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины, Чикагский университет, Джо Байден
"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации

Миршаймер: США уже неизбежно проиграют в конфликте на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШтурмовики на бронетранспортёре БТР-82А
Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты проигрывают в конфликте на Украине и уже не смогут изменить его исход, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Факт в том, что мы ввязались в конфликт, который обречены на поражение. Мы сейчас в отчаянии, и люди судорожно ищут способы исправить ситуацию, но я с грустью могу сказать, что такого способа не существует", — отметил он.
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По словам профессора, российская армия одерживает победу на поле боя. При этом Миршаймер добавил, что даже разрешение бить вглубь России ракетами ATACMS не приведет изменениям для Запада причем политолог также обратил внимание, что ВСУ не располагают большим количествам этого типа вооружения.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДнепропетровскВладимир ПутинДжон МиршаймерВооруженные силы УкраиныЧикагский университетДжо Байден
 
 
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