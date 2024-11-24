https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации

"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 24.11.2024

"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации

Соединенные Штаты проигрывают в конфликте на Украине и уже не смогут изменить его исход, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:30

2024-11-24T15:30

2024-11-24T23:15

специальная военная операция на украине

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джон миршаймер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты проигрывают в конфликте на Украине и уже не смогут изменить его исход, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Факт в том, что мы ввязались в конфликт, который обречены на поражение. Мы сейчас в отчаянии, и люди судорожно ищут способы исправить ситуацию, но я с грустью могу сказать, что такого способа не существует", — отметил он.По словам профессора, российская армия одерживает победу на поле боя. При этом Миршаймер добавил, что даже разрешение бить вглубь России ракетами ATACMS не приведет изменениям для Запада причем политолог также обратил внимание, что ВСУ не располагают большим количествам этого типа вооружения.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985425829.html

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