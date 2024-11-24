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ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 24.11.2024 (обновлено: 12:43 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985430571.html
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 24.11.2024
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 30 боевиков ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:39
2024-11-24T12:43
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 30 боевиков ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область
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запорожская область, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

МО РФ: группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 30 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 30 боевиков ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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