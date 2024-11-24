https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985430571.html
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 24.11.2024
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 30 боевиков ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:39
2024-11-24T12:39
2024-11-24T12:43
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херсон
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 30 боевиков ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
МО РФ: группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 30 боевиков ВСУ