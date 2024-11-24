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ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 24.11.2024

ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 30 боевиков ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:39

2024-11-24T12:39

2024-11-24T12:43

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 30 боевиков ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

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Ольга Фомченкова

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