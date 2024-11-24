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Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 24.11.2024 (обновлено: 13:40 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985430164.html
Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА
Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА - РИА Новости, 24.11.2024
Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА
Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, цехам производства и складам беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:32
2024-11-24T13:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, цехам производства и складам беспилотников, сообщили в Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией &lt;…&gt; нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке. Кроме того, они поразили скопления живой силы и техники противника в 141 районе. В то же время системы ПВО сбили 44 беспилотника самолетного типа.В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 60 единиц техники. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.Всего с начала спецоперации противник потерял:
https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА

МО: авиация и артиллерия ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, цехам производства и складам беспилотников, сообщили в Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
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Кроме того, они поразили скопления живой силы и техники противника в 141 районе.
В то же время системы ПВО сбили 44 беспилотника самолетного типа.
В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 60 единиц техники. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
Всего с начала спецоперации противник потерял:
  • 649 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 36 603 дрона;
  • 586 зенитных ракетных комплексов;
  • 19 496 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 18 472 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 28 701 военный автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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