Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА
МО: авиация и артиллерия ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, цехам производства и складам беспилотников, сообщили в Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Кроме того, они поразили скопления живой силы и техники противника в 141 районе.
В то же время системы ПВО сбили 44 беспилотника самолетного типа.
В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 60 единиц техники. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
Всего с начала спецоперации противник потерял:
- 649 самолетов;
- 283 вертолета;
- 36 603 дрона;
- 586 зенитных ракетных комплексов;
- 19 496 танков и других боевых бронированных машин;
- 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 18 472 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 28 701 военный автомобиль.
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