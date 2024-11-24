https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985430164.html

Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА

Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА - РИА Новости, 24.11.2024

Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА

Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, цехам производства и складам беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:32

2024-11-24T12:32

2024-11-24T13:40

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, цехам производства и складам беспилотников, сообщили в Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке. Кроме того, они поразили скопления живой силы и техники противника в 141 районе. В то же время системы ПВО сбили 44 беспилотника самолетного типа.В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 60 единиц техники. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.Всего с начала спецоперации противник потерял:

https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф