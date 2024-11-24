https://ria.ru/20241124/sova-1985466054.html
Залетевшую в московскую квартиру сову выпустят в дикую природу
Залетевшую в московскую квартиру сову выпустят в дикую природу - РИА Новости, 24.11.2024
Залетевшую в московскую квартиру сову выпустят в дикую природу
Сову, залетевшую в столичную квартиру, выпустят в дикую природу, ее осмотрели специалисты Московского зоопарка и признали здоровой, сообщила генеральный... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:30
2024-11-24T19:30
2024-11-24T19:30
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светлана акулова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сову, залетевшую в столичную квартиру, выпустят в дикую природу, ее осмотрели специалисты Московского зоопарка и признали здоровой, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. В субботу Акулова сообщила, что ушастая сова залетела в квартиру на десятом этаже в столице, специалисты Московского зоопарка забирали ее для осмотра. "С радостью сообщаю вам о том, что на основании проведенного ветеринарного обследования установлено, что состояние здоровья ушастой совы, которая стала неожиданным гостем для моих соседей, удовлетворительное. Птица признана полностью здоровой и готовой вернуться в естественную среду обитания. В данный момент специалисты наблюдают за поведением нашей гостьи и дают ей возможность адаптироваться и восстановить силы", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Она отметила, что в понедельник специалистами Московского зоопарка совместно с ветеринарными врачами будет проведена процедура выпуска совы в природу. "В случае обнаружения диких животных в пределах городской черты настоятельно рекомендую обращаться в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", - подчеркнула Акулова.
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общество, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Залетевшую в московскую квартиру сову выпустят в дикую природу
Гендиректор Московского зоопарка: залетевшую в квартиру сову выпустят на волю
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Сову, залетевшую в столичную квартиру, выпустят в дикую природу, ее осмотрели специалисты Московского зоопарка и признали здоровой, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова
.
В субботу Акулова сообщила, что ушастая сова залетела в квартиру на десятом этаже в столице, специалисты Московского зоопарка забирали ее для осмотра.
"С радостью сообщаю вам о том, что на основании проведенного ветеринарного обследования установлено, что состояние здоровья ушастой совы, которая стала неожиданным гостем для моих соседей, удовлетворительное. Птица признана полностью здоровой и готовой вернуться в естественную среду обитания. В данный момент специалисты наблюдают за поведением нашей гостьи и дают ей возможность адаптироваться и восстановить силы", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в понедельник специалистами Московского зоопарка совместно с ветеринарными врачами будет проведена процедура выпуска совы в природу.
"В случае обнаружения диких животных в пределах городской черты настоятельно рекомендую обращаться в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", - подчеркнула Акулова.