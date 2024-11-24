https://ria.ru/20241124/sova-1985466054.html

Залетевшую в московскую квартиру сову выпустят в дикую природу

Залетевшую в московскую квартиру сову выпустят в дикую природу - РИА Новости, 24.11.2024

Залетевшую в московскую квартиру сову выпустят в дикую природу

Сову, залетевшую в столичную квартиру, выпустят в дикую природу, ее осмотрели специалисты Московского зоопарка и признали здоровой, сообщила генеральный... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:30

2024-11-24T19:30

2024-11-24T19:30

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общество

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сову, залетевшую в столичную квартиру, выпустят в дикую природу, ее осмотрели специалисты Московского зоопарка и признали здоровой, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. В субботу Акулова сообщила, что ушастая сова залетела в квартиру на десятом этаже в столице, специалисты Московского зоопарка забирали ее для осмотра. "С радостью сообщаю вам о том, что на основании проведенного ветеринарного обследования установлено, что состояние здоровья ушастой совы, которая стала неожиданным гостем для моих соседей, удовлетворительное. Птица признана полностью здоровой и готовой вернуться в естественную среду обитания. В данный момент специалисты наблюдают за поведением нашей гостьи и дают ей возможность адаптироваться и восстановить силы", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Она отметила, что в понедельник специалистами Московского зоопарка совместно с ветеринарными врачами будет проведена процедура выпуска совы в природу. "В случае обнаружения диких животных в пределах городской черты настоятельно рекомендую обращаться в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", - подчеркнула Акулова.

https://ria.ru/20241124/koshki-1985438304.html

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общество, светлана акулова, московский зоопарк