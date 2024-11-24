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В акватории Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3
В акватории Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 - РИА Новости, 24.11.2024
В акватории Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3
Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в акватории Сочи, жалоб от населения и о разрушениях спасателям не поступало, сообщили в региональном главке МЧС... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:59
2024-11-24T20:59
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в акватории Сочи, жалоб от населения и о разрушениях спасателям не поступало, сообщили в региональном главке МЧС России.Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) в Сочи сообщила РИА Новости, что операторы зафиксировали звонок, поступивший от женщины, которая сообщила о подземном толчке в микрорайоне Бытха. Также в соцсетях распространилась информация о том, что горожане почувствовали подземные толчки в микрорайонах Макаренко и Мацеста."Двадцать четвертого ноября, по сообщению специалиста "Единой геофизической службы Российской академии наук" города Обнинска, зафиксировано сейсмособытие в 18.33 МСК. Широта 43.53, долгота 39.70, магнитудой 3,3, глубина - 5 км, эпицентр находится в море на расстоянии 7 км юго-западнее города Сочи. Жалоб от населения, информации о разрушениях не поступало", - сказано в сообщении МЧС края.Как уточнила РИА Новости руководитель сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович, землетрясение прошло не в 7 километрах от курорта, а чуть дальше - примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.Карпович ранее поясняла РИА Новости, что землетрясение магнитудой до 4 баллов - нормальное для города явление. По ее словам, толчки возможны в период роста молодых гор Кавказа.
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происшествия, кавказ, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кавказ, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В акватории Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3
МЧС: в акватории Сочи произошло землетрясение в 3,3 балла, жалоб не поступало
СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в акватории Сочи, жалоб от населения и о разрушениях спасателям не поступало, сообщили в региональном главке МЧС России.
Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) в Сочи сообщила РИА Новости, что операторы зафиксировали звонок, поступивший от женщины, которая сообщила о подземном толчке в микрорайоне Бытха. Также в соцсетях распространилась информация о том, что горожане почувствовали подземные толчки в микрорайонах Макаренко и Мацеста.
"Двадцать четвертого ноября, по сообщению специалиста "Единой геофизической службы Российской академии наук" города Обнинска, зафиксировано сейсмособытие в 18.33 МСК. Широта 43.53, долгота 39.70, магнитудой 3,3, глубина - 5 км, эпицентр находится в море на расстоянии 7 км юго-западнее города Сочи. Жалоб от населения, информации о разрушениях не поступало", - сказано в сообщении МЧС края.
Как уточнила РИА Новости руководитель сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович, землетрясение прошло не в 7 километрах от курорта, а чуть дальше - примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.
Карпович ранее поясняла РИА Новости, что землетрясение магнитудой до 4 баллов - нормальное для города явление. По ее словам, толчки возможны в период роста молодых гор Кавказа
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