https://ria.ru/20241124/sochi-1985472079.html

В акватории Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3

В акватории Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 - РИА Новости, 24.11.2024

В акватории Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3

Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в акватории Сочи, жалоб от населения и о разрушениях спасателям не поступало, сообщили в региональном главке МЧС... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T20:59

2024-11-24T20:59

2024-11-24T21:34

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в акватории Сочи, жалоб от населения и о разрушениях спасателям не поступало, сообщили в региональном главке МЧС России.Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) в Сочи сообщила РИА Новости, что операторы зафиксировали звонок, поступивший от женщины, которая сообщила о подземном толчке в микрорайоне Бытха. Также в соцсетях распространилась информация о том, что горожане почувствовали подземные толчки в микрорайонах Макаренко и Мацеста."Двадцать четвертого ноября, по сообщению специалиста "Единой геофизической службы Российской академии наук" города Обнинска, зафиксировано сейсмособытие в 18.33 МСК. Широта 43.53, долгота 39.70, магнитудой 3,3, глубина - 5 км, эпицентр находится в море на расстоянии 7 км юго-западнее города Сочи. Жалоб от населения, информации о разрушениях не поступало", - сказано в сообщении МЧС края.Как уточнила РИА Новости руководитель сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович, землетрясение прошло не в 7 километрах от курорта, а чуть дальше - примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.Карпович ранее поясняла РИА Новости, что землетрясение магнитудой до 4 баллов - нормальное для города явление. По ее словам, толчки возможны в период роста молодых гор Кавказа.

https://ria.ru/20241117/kamchatka-1984201750.html

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происшествия, кавказ, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)