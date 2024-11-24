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В ЕДДС Сочи поступило сообщение о подземном толчке - РИА Новости, 24.11.2024
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19:54 24.11.2024 (обновлено: 20:18 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/sochi-1985468060.html
В ЕДДС Сочи поступило сообщение о подземном толчке
В ЕДДС Сочи поступило сообщение о подземном толчке - РИА Новости, 24.11.2024
В ЕДДС Сочи поступило сообщение о подземном толчке
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) в Сочи зафиксировала звонок, поступивший от женщины, которая сообщила о подземном толчке в микрорайоне Бытха,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:54
2024-11-24T20:18
происшествия
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) в Сочи зафиксировала звонок, поступивший от женщины, которая сообщила о подземном толчке в микрорайоне Бытха, сообщила РИА Новости оператор ЕДДС.Информация о землетрясении появилась вечером в воскресенье в Telegram-каналах, авторы публикаций информируют, что горожане почувствовали подземные толчки в микрорайонах Макаренко и Мацеста."С Бытхи было, слышали тоже, микрорайон Бытха, женщина прозвонила сказала, что… почувствовала какие-то толчки", - сказала собеседница агентства.По сообщению регионального главка МЧС России, заявок от населения о подземных толчках в Сочи спасателям пока не поступало, городская инфраструктура функционирует штатно.Раннее руководитель сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович пояснила РИА Новости, что землетрясение магнитудой до 4 баллов - нормальное для города явление. Она уточнила, что толчки возможны в период роста молодых гор Кавказа.
https://ria.ru/20241117/zemletryasenie-1984256864.html
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происшествия, кавказ
Происшествия, Кавказ
В ЕДДС Сочи поступило сообщение о подземном толчке

ЕДДС Сочи зафиксировала звонок от женщины, сообщившей о подземном толчке

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВид на Сочи
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) в Сочи зафиксировала звонок, поступивший от женщины, которая сообщила о подземном толчке в микрорайоне Бытха, сообщила РИА Новости оператор ЕДДС.
Информация о землетрясении появилась вечером в воскресенье в Telegram-каналах, авторы публикаций информируют, что горожане почувствовали подземные толчки в микрорайонах Макаренко и Мацеста.
"С Бытхи было, слышали тоже, микрорайон Бытха, женщина прозвонила сказала, что… почувствовала какие-то толчки", - сказала собеседница агентства.
По сообщению регионального главка МЧС России, заявок от населения о подземных толчках в Сочи спасателям пока не поступало, городская инфраструктура функционирует штатно.
Раннее руководитель сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович пояснила РИА Новости, что землетрясение магнитудой до 4 баллов - нормальное для города явление. Она уточнила, что толчки возможны в период роста молодых гор Кавказа.
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