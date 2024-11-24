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Посланник ООН призвал избегать вовлечения Сирии в события в Газе - РИА Новости, 24.11.2024
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16:51 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/siriya-1985451810.html
Посланник ООН призвал избегать вовлечения Сирии в события в Газе
Посланник ООН призвал избегать вовлечения Сирии в события в Газе - РИА Новости, 24.11.2024
Посланник ООН призвал избегать вовлечения Сирии в события в Газе
Посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал избегать дальнейшего вовлечения Сирии в события в Ливане и секторе Газа. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:51
2024-11-24T16:51
в мире
сирия
ливан
дамаск (город)
гейр педерсен
бассам саббаг
оон
национальный координационный комитет
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ДАМАСК, 24 ноя - РИА Новости. Посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал избегать дальнейшего вовлечения Сирии в события в Ливане и секторе Газа. "Моё послание заключается в том, что нам нужно быть уверенными в необходимости прекращения огня в секторе Газа и Ливане и не допустить дальнейшего участия Сирии в конфликте на очень критическом этапе в регионе, особенно в секторе Газа и Ливане", - сказал Педерсен журналистам после встречи с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом. "Мы договорились, что израильские нападения на Сирию чрезвычайно опасны и нам необходимо снизить эскалацию, чтобы не втягивать в это Сирию. Этот вопрос требует действий со стороны международного сообщества, я продолжу призывать все заинтересованные стороны снизить эскалацию", - добавил посланник ООН. При этом, по его словам, ситуация в Сирии осложнилась с возвращением в страну более 400 тысяч сирийцев из Ливана, что возлагает большую ответственность на сирийское правительство и международное сообщество. "Нам нужно, чтобы сирийское правительство... обеспечивало защиту и безопасность репатриантам. Нам нужно, чтобы международное сообщество взяло на себя обязанности и увеличило финансирование Сирии в этой критической ситуации", - сказал посланник ООН. Педерсен указал на "острую необходимость вернуть стабильность в Сирию" путем комплексного решения всех вопросов, в первую очередь урегулировать политическую ситуацию, восстановить безопасность, суверенитет и независимость Сирии, поддержать ее экономику, обсудить вопрос санкций, а также проблему похищенных, задержанных и перемещенных лиц. "Началом может быть политический процесс путем возобновления заседаний Конституционного комитета. Я продолжу обсуждать это с правительством и оппозицией", - добавил посланник ООН. Педерсен 20 ноября прибыл в Дамаск, где провел встречу с оппозиционным Национальным координационным комитетом.
https://ria.ru/20241123/izrail-1985390541.html
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в мире, сирия, ливан, дамаск (город), гейр педерсен, бассам саббаг, оон, национальный координационный комитет
В мире, Сирия, Ливан, Дамаск (город), Гейр Педерсен, Бассам Саббаг, ООН, Национальный координационный комитет
Посланник ООН призвал избегать вовлечения Сирии в события в Газе

Посланник ООН Педерсен призвал избегать вовлечения Сирии в события в Газе

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГейр Педерсен
Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Гейр Педерсен. Архивное фото
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ДАМАСК, 24 ноя - РИА Новости. Посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал избегать дальнейшего вовлечения Сирии в события в Ливане и секторе Газа.
"Моё послание заключается в том, что нам нужно быть уверенными в необходимости прекращения огня в секторе Газа и Ливане и не допустить дальнейшего участия Сирии в конфликте на очень критическом этапе в регионе, особенно в секторе Газа и Ливане", - сказал Педерсен журналистам после встречи с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом.
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"Мы договорились, что израильские нападения на Сирию чрезвычайно опасны и нам необходимо снизить эскалацию, чтобы не втягивать в это Сирию. Этот вопрос требует действий со стороны международного сообщества, я продолжу призывать все заинтересованные стороны снизить эскалацию", - добавил посланник ООН.
При этом, по его словам, ситуация в Сирии осложнилась с возвращением в страну более 400 тысяч сирийцев из Ливана, что возлагает большую ответственность на сирийское правительство и международное сообщество.
"Нам нужно, чтобы сирийское правительство... обеспечивало защиту и безопасность репатриантам. Нам нужно, чтобы международное сообщество взяло на себя обязанности и увеличило финансирование Сирии в этой критической ситуации", - сказал посланник ООН.
Педерсен указал на "острую необходимость вернуть стабильность в Сирию" путем комплексного решения всех вопросов, в первую очередь урегулировать политическую ситуацию, восстановить безопасность, суверенитет и независимость Сирии, поддержать ее экономику, обсудить вопрос санкций, а также проблему похищенных, задержанных и перемещенных лиц.
"Началом может быть политический процесс путем возобновления заседаний Конституционного комитета. Я продолжу обсуждать это с правительством и оппозицией", - добавил посланник ООН.
Педерсен 20 ноября прибыл в Дамаск, где провел встречу с оппозиционным Национальным координационным комитетом.
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В миреСирияЛиванДамаск (город)Гейр ПедерсенБассам СаббагООННациональный координационный комитет
 
 
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