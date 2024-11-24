https://ria.ru/20241124/siriya-1985451810.html

Посланник ООН призвал избегать вовлечения Сирии в события в Газе

Посланник ООН призвал избегать вовлечения Сирии в события в Газе - РИА Новости, 24.11.2024

Посланник ООН призвал избегать вовлечения Сирии в события в Газе

Посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал избегать дальнейшего вовлечения Сирии в события в Ливане и секторе Газа. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T16:51

2024-11-24T16:51

2024-11-24T16:51

в мире

сирия

ливан

дамаск (город)

гейр педерсен

бассам саббаг

оон

национальный координационный комитет

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ДАМАСК, 24 ноя - РИА Новости. Посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал избегать дальнейшего вовлечения Сирии в события в Ливане и секторе Газа. "Моё послание заключается в том, что нам нужно быть уверенными в необходимости прекращения огня в секторе Газа и Ливане и не допустить дальнейшего участия Сирии в конфликте на очень критическом этапе в регионе, особенно в секторе Газа и Ливане", - сказал Педерсен журналистам после встречи с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом. "Мы договорились, что израильские нападения на Сирию чрезвычайно опасны и нам необходимо снизить эскалацию, чтобы не втягивать в это Сирию. Этот вопрос требует действий со стороны международного сообщества, я продолжу призывать все заинтересованные стороны снизить эскалацию", - добавил посланник ООН. При этом, по его словам, ситуация в Сирии осложнилась с возвращением в страну более 400 тысяч сирийцев из Ливана, что возлагает большую ответственность на сирийское правительство и международное сообщество. "Нам нужно, чтобы сирийское правительство... обеспечивало защиту и безопасность репатриантам. Нам нужно, чтобы международное сообщество взяло на себя обязанности и увеличило финансирование Сирии в этой критической ситуации", - сказал посланник ООН. Педерсен указал на "острую необходимость вернуть стабильность в Сирию" путем комплексного решения всех вопросов, в первую очередь урегулировать политическую ситуацию, восстановить безопасность, суверенитет и независимость Сирии, поддержать ее экономику, обсудить вопрос санкций, а также проблему похищенных, задержанных и перемещенных лиц. "Началом может быть политический процесс путем возобновления заседаний Конституционного комитета. Я продолжу обсуждать это с правительством и оппозицией", - добавил посланник ООН. Педерсен 20 ноября прибыл в Дамаск, где провел встречу с оппозиционным Национальным координационным комитетом.

https://ria.ru/20241123/izrail-1985390541.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

сирия

ливан

дамаск (город)

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в мире, сирия, ливан, дамаск (город), гейр педерсен, бассам саббаг, оон, национальный координационный комитет