https://ria.ru/20241124/simonyan-1985484153.html

Симоньян сравнила США с Реттом Батлером

Симоньян сравнила США с Реттом Батлером - РИА Новости, 24.11.2024

Симоньян сравнила США с Реттом Батлером

США похожи на персонажа американского романа "Унесенные ветром" Ретта Батлера, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T23:20

2024-11-24T23:20

2024-11-24T23:47

сша

америка

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. США похожи на персонажа американского романа "Унесенные ветром" Ретта Батлера, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Они же все - такой коллективный Ретт Батлер. Помните, в "Унесенных ветром" был такой персонаж, Ретт Батлер? И вот вся Америка погружена в гражданскую войну, южане проигрывают, горе у всех, трагедия, северяне наступают, а он только зарабатывает и зарабатывает", — сказала она.Медиаменеджер предположила, что эту ситуацию можно было бы изменить проявлением силы."Им не выгодно, чтобы оно (вооруженное противостояние. — Прим. ред.) закончилось, ни с какой точки зрения. Кроме как если кто-то Ретту Батлеру сильно дал по морде, вот он бы на этом задумался. Пока они не увидят этот кулак, занесенный над их мордой, они не остановятся", — считает журналист.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483804.html

https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483489.html

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сша, америка, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), в мире