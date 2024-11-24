Рейтинг@Mail.ru
Симоньян сравнила США с Реттом Батлером - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 24.11.2024 (обновлено: 23:47 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985484153.html
Симоньян сравнила США с Реттом Батлером
Симоньян сравнила США с Реттом Батлером - РИА Новости, 24.11.2024
Симоньян сравнила США с Реттом Батлером
США похожи на персонажа американского романа "Унесенные ветром" Ретта Батлера, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:20
2024-11-24T23:47
сша
америка
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956599572_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_4334b75e82be981648d25be91fcff7d2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. США похожи на персонажа американского романа "Унесенные ветром" Ретта Батлера, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Они же все - такой коллективный Ретт Батлер. Помните, в "Унесенных ветром" был такой персонаж, Ретт Батлер? И вот вся Америка погружена в гражданскую войну, южане проигрывают, горе у всех, трагедия, северяне наступают, а он только зарабатывает и зарабатывает", — сказала она.Медиаменеджер предположила, что эту ситуацию можно было бы изменить проявлением силы."Им не выгодно, чтобы оно (вооруженное противостояние. — Прим. ред.) закончилось, ни с какой точки зрения. Кроме как если кто-то Ретту Батлеру сильно дал по морде, вот он бы на этом задумался. Пока они не увидят этот кулак, занесенный над их мордой, они не остановятся", — считает журналист.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483804.html
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483489.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956599572_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_f7ad4584bc89ccab7e0b075715b8d4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, америка, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), в мире
США, Америка, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Симоньян сравнила США с Реттом Батлером

Симоньян сравнила США с Реттом Батлером, богатевшим на войне

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. США похожи на персонажа американского романа "Унесенные ветром" Ретта Батлера, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Они же все - такой коллективный Ретт Батлер. Помните, в "Унесенных ветром" был такой персонаж, Ретт Батлер? И вот вся Америка погружена в гражданскую войну, южане проигрывают, горе у всех, трагедия, северяне наступают, а он только зарабатывает и зарабатывает", — сказала она.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине
Вчера, 23:16
Медиаменеджер предположила, что эту ситуацию можно было бы изменить проявлением силы.
"Им не выгодно, чтобы оно (вооруженное противостояние. — Прим. ред.) закончилось, ни с какой точки зрения. Кроме как если кто-то Ретту Батлеру сильно дал по морде, вот он бы на этом задумался. Пока они не увидят этот кулак, занесенный над их мордой, они не остановятся", — считает журналист.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее
Вчера, 23:13
 
СШААмерикаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала