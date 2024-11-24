https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483804.html
Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине
Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине
США на Украине движет желание не облажаться по-крупному, особенно после Афганистана, предположила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:16
2024-11-24T23:16
2024-11-24T23:38
афганистан
великобритания
маргарита симоньян
мария захарова
владимир соловьев (телеведущий)
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_404:547:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9e829e45db6dbc0507f87c995d2ebd4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. США на Украине движет желание не облажаться по-крупному, особенно после Афганистана, предположила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Опять-таки они не могут, особенно после Афганистана, они не могут себе позволить еще раз облажаться и так по-крупному <...> Потому что они потеряют тогда все. Та же мощь доллара. Мы много говорим, что гегемония Америки зиждется на мощи доллара. А что значит мощь доллара? Она же золотом-то не подкреплена, правильно? Это вопрос некоего доверия, это очень эфемерная штука, которая исчезает вот так. Проиграют они сейчас — они это понимают — и это все исчезнет и пропадет", — пояснила она.В таком случае Соединенным Штатам придется изменить свое поведение, отметила медиаменеджер. "И не сможет уже посол, покуривая, как они любят, ноги положив на кофейный столик, с сигарой, звонить президенту какой-нибудь очередной банановой республики или черешневой республики, неважно, и командовать. Не сможет", — указала Симоньян.Она также призвала не забывать о роли Великобритании в украинском кризисе."И, кроме Америки, не надо этого забывать, там же есть еще Великобритания. Мария Захарова очень умно об этом напомнила. Она привела в пример разговор Байдена с руководством Британии, где он говорит: "Мы очень ценим вашу ведущую роль в планировании, стратегии всего этого украинского конфликта", — добавила главред.
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483489.html
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985482841.html
афганистан
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_648:460:2765:2048_1920x0_80_0_0_8d42b85e5a9d483e76d3b8bfdc087e5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, великобритания, маргарита симоньян, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), украина, в мире
Афганистан, Великобритания, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Владимир Соловьев (телеведущий), Украина, В мире
Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине
Симоньян: США на Украине движет желание не облажаться по-крупному