Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 24.11.2024 (обновлено: 23:38 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483804.html
Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине
Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине
США на Украине движет желание не облажаться по-крупному, особенно после Афганистана, предположила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:16
2024-11-24T23:38
афганистан
великобритания
маргарита симоньян
мария захарова
владимир соловьев (телеведущий)
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_404:547:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9e829e45db6dbc0507f87c995d2ebd4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. США на Украине движет желание не облажаться по-крупному, особенно после Афганистана, предположила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Опять-таки они не могут, особенно после Афганистана, они не могут себе позволить еще раз облажаться и так по-крупному &lt;...&gt; Потому что они потеряют тогда все. Та же мощь доллара. Мы много говорим, что гегемония Америки зиждется на мощи доллара. А что значит мощь доллара? Она же золотом-то не подкреплена, правильно? Это вопрос некоего доверия, это очень эфемерная штука, которая исчезает вот так. Проиграют они сейчас — они это понимают — и это все исчезнет и пропадет", — пояснила она.В таком случае Соединенным Штатам придется изменить свое поведение, отметила медиаменеджер. "И не сможет уже посол, покуривая, как они любят, ноги положив на кофейный столик, с сигарой, звонить президенту какой-нибудь очередной банановой республики или черешневой республики, неважно, и командовать. Не сможет", — указала Симоньян.Она также призвала не забывать о роли Великобритании в украинском кризисе."И, кроме Америки, не надо этого забывать, там же есть еще Великобритания. Мария Захарова очень умно об этом напомнила. Она привела в пример разговор Байдена с руководством Британии, где он говорит: "Мы очень ценим вашу ведущую роль в планировании, стратегии всего этого украинского конфликта", — добавила главред.
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483489.html
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985482841.html
афганистан
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584313_648:460:2765:2048_1920x0_80_0_0_8d42b85e5a9d483e76d3b8bfdc087e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, великобритания, маргарита симоньян, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), украина, в мире
Афганистан, Великобритания, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Владимир Соловьев (телеведущий), Украина, В мире
Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине

Симоньян: США на Украине движет желание не облажаться по-крупному

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. США на Украине движет желание не облажаться по-крупному, особенно после Афганистана, предположила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Опять-таки они не могут, особенно после Афганистана, они не могут себе позволить еще раз облажаться и так по-крупному <...> Потому что они потеряют тогда все. Та же мощь доллара. Мы много говорим, что гегемония Америки зиждется на мощи доллара. А что значит мощь доллара? Она же золотом-то не подкреплена, правильно? Это вопрос некоего доверия, это очень эфемерная штука, которая исчезает вот так. Проиграют они сейчас — они это понимают — и это все исчезнет и пропадет", — пояснила она.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Симоньян рассказала, из-за кого Украина потеряла будущее
Вчера, 23:13
В таком случае Соединенным Штатам придется изменить свое поведение, отметила медиаменеджер.
"И не сможет уже посол, покуривая, как они любят, ноги положив на кофейный столик, с сигарой, звонить президенту какой-нибудь очередной банановой республики или черешневой республики, неважно, и командовать. Не сможет", — указала Симоньян.
Она также призвала не забывать о роли Великобритании в украинском кризисе.
"И, кроме Америки, не надо этого забывать, там же есть еще Великобритания. Мария Захарова очень умно об этом напомнила. Она привела в пример разговор Байдена с руководством Британии, где он говорит: "Мы очень ценим вашу ведущую роль в планировании, стратегии всего этого украинского конфликта", — добавила главред.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Симоньян рассказала, когда Запад остановится
Вчера, 23:08
 
АфганистанВеликобританияМаргарита СимоньянМария ЗахароваВладимир Соловьев (телеведущий)УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала