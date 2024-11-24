https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483804.html

Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине

Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине - РИА Новости, 24.11.2024

Симоньян рассказала, что движет Америкой на Украине

США на Украине движет желание не облажаться по-крупному, особенно после Афганистана, предположила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T23:16

2024-11-24T23:16

2024-11-24T23:38

афганистан

великобритания

маргарита симоньян

мария захарова

владимир соловьев (телеведущий)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. США на Украине движет желание не облажаться по-крупному, особенно после Афганистана, предположила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Опять-таки они не могут, особенно после Афганистана, они не могут себе позволить еще раз облажаться и так по-крупному <...> Потому что они потеряют тогда все. Та же мощь доллара. Мы много говорим, что гегемония Америки зиждется на мощи доллара. А что значит мощь доллара? Она же золотом-то не подкреплена, правильно? Это вопрос некоего доверия, это очень эфемерная штука, которая исчезает вот так. Проиграют они сейчас — они это понимают — и это все исчезнет и пропадет", — пояснила она.В таком случае Соединенным Штатам придется изменить свое поведение, отметила медиаменеджер. "И не сможет уже посол, покуривая, как они любят, ноги положив на кофейный столик, с сигарой, звонить президенту какой-нибудь очередной банановой республики или черешневой республики, неважно, и командовать. Не сможет", — указала Симоньян.Она также призвала не забывать о роли Великобритании в украинском кризисе."И, кроме Америки, не надо этого забывать, там же есть еще Великобритания. Мария Захарова очень умно об этом напомнила. Она привела в пример разговор Байдена с руководством Британии, где он говорит: "Мы очень ценим вашу ведущую роль в планировании, стратегии всего этого украинского конфликта", — добавила главред.

https://ria.ru/20241124/simonyan-1985483489.html

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афганистан

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афганистан, великобритания, маргарита симоньян, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), украина, в мире