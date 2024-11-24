https://ria.ru/20241124/simonyan-1985482841.html
Симоньян рассказала, когда Запад остановится
Симоньян рассказала, когда Запад остановится - РИА Новости, 24.11.2024
Симоньян рассказала, когда Запад остановится
Коллективный Запад остановится только тогда, когда по-настоящему испугается, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:08
2024-11-24T23:08
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Коллективный Запад остановится только тогда, когда по-настоящему испугается, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Пока они, я имею ввиду Америку, Европу, не испугаются по-настоящему получить это все у себя, почувствовать это на своей шкуре, они не остановятся", — сказала она.По мнению медиаменеджера, у США нет причин, чтобы завершать конфликт на Украине. "Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин. Кто бы на месте Америки остановился? ВПК растет, лобби, которое и командует во многом тем самым дип-стейтом, который управляет Америкой, мы же все знаем, что Америкой не управляют президенты, — да, это такие вот фотокарточки. Это тот же самый искусственный интеллект, который зарядили, что надо говорить, вот оно по бумажке что-то там говорит", — пояснила Симоньян. Она напомнила, что США из Великой депрессии "вытащила" Вторая мировая война. "Их не мог вытащить ни Рузвельт со своим этим New Deal, как он называется в русском переводе — "новый курс", по-английски — "новая сделка". Cколько он пытался, он много чего сделал, он вообще большой молодец. И тем не менее, <...> Вторая мировая их все-таки вытащила из этого, потому что у них на этом растет экономика, растет мощь", —резюмировала главред.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не раз критиковал подход нынешних американских властей к украинскому кризису, а Владимира Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985482338.html
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украина, сша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, в мире, россия
Украина, США, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, В мире, Россия
Симоньян рассказала, когда Запад остановится
Симоньян: коллективный Запад остановится, когда по-настоящему испугается
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости.
Коллективный Запад остановится только тогда, когда по-настоящему испугается, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"
.
"Пока они, я имею ввиду Америку, Европу, не испугаются по-настоящему получить это все у себя, почувствовать это на своей шкуре, они не остановятся", — сказала она.
По мнению медиаменеджера, у США
нет причин, чтобы завершать конфликт на Украине
.
"Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин. Кто бы на месте Америки остановился? ВПК растет, лобби, которое и командует во многом тем самым дип-стейтом, который управляет Америкой, мы же все знаем, что Америкой не управляют президенты, — да, это такие вот фотокарточки. Это тот же самый искусственный интеллект, который зарядили, что надо говорить, вот оно по бумажке что-то там говорит", — пояснила Симоньян.
Она напомнила, что США из Великой депрессии "вытащила" Вторая мировая война.
"Их не мог вытащить ни Рузвельт со своим этим New Deal, как он называется в русском переводе — "новый курс", по-английски — "новая сделка". Cколько он пытался, он много чего сделал, он вообще большой молодец. И тем не менее, <...> Вторая мировая их все-таки вытащила из этого, потому что у них на этом растет экономика, растет мощь", —резюмировала главред.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп
не раз критиковал подход нынешних американских властей к украинскому кризису, а Владимира Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.